PS5, nuove scorte potrebbero arrivare solo nel 2021

La questione delle scorte di PS5 sta tenendo banco da ormai diverse settimane: sono molti gli appassionati che stanno cercando di portare a casa la console next-gen, ma che non ci riescono perché non ci sono più unità disponibili (o quelle che c’erano sono state arraffate dai bagarini intenzionati a rivenderle a prezzi sensibilmente maggiorati). Vista l’alta domanda, Sony ci aveva confermato ufficialmente l’arrivo di nuove scorte prima della fine dell’anno, che sono state messe in vendita la scorsa settimana – con le code che potete immaginare.

Ci saranno ora ulteriori scorte di PS5 prima del 2021? Non abbiamo notizie ufficiali per l’Italia, ma quelle che arrivano dal Regno Unito suggerirebbero di no. Come appreso dai colleghi del sito VGC, infatti, alcuni rivenditori come Argos segnalano che «non avremo ulteriori scorte per il resto del 2020», rimandando i consumatori all’inizio del prossimo anno. Un portavoce della catena, contattato dai giornalisti, ha spiegato che «abbiamo terminato le scorte di PS5, ce ne aspettiamo di ulteriori all’inizio del 2021.»

Dualsense, il controller di PS5

Anche il rivenditore Smyths afferma di non avere più scorte, ma che dovrebbe riceverne di nuove nel mese di gennaio: significa, insomma, che potrebbero non essere previsti arrivi in Europa da qui alla fine dell’anno, con i nuovi esemplari che sbarcherebbero nel Vecchio Continente da gennaio in poi.

Vedremo se la stessa situazione si ripeterà in Italia o se, a sorpresa, vedremo arrivare ulteriori scorte di PS5 da qui alla fine del 2020. La console è stata lanciata in Europa lo scorso 19 novembre a 499€ per il modello standard e 399€ per quello digitale, identico nelle specifiche ma privo di lettore Blu-Ray. Per saperne di più sulla next-gen di Sony, ormai current gen, fate riferimento alla nostra recensione.