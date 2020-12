PlayStation 5 e le nuove scorte: code da 80mila persone in Italia

La febbre da PlayStation 5, almeno fino a quando non ci saranno davvero scorte sufficienti per tutti i consumatori, non sembra destinata a sopirsi. Come vi abbiamo raccontato, infatti, questa mattina sono state messe in vendita nuove unità su siti come Euronics, con i consumatori che si sono fiondati sulle pagine del rivenditore – per eseguire l’acquisto online – che hanno dato vita a code praticamente infinite.

I nostri lettori che cercano di collegarsi per eseguire l’acquisto ci segnalano infatti di avere davanti oltre 80mila persone, il che come è lecito aspettarsi sta causando problemi tecnici al sito del rivenditore, tra cadute improvvise e un traffico che sta strozzando l’usabilità del sito anche per chi semplicemente voleva collegarsi per comprare tutt’altro che PS5.

PlayStation5 e DualSense

Al di là della coda sul sito che include i consumatori in attesa di acquistare qualsiasi prodotto (e non solo quelli che volevano prendere PS5), la speranza è che anche in questo caso non ci sia lo zampino di bagarini e furbetti, che si sono magari uniti alla coda nel tentativo di comprare la console per rivenderla a prezzo maggiorato.

Nel frattempo, vi facciamo sapere che, per nessun motivo apparente, qualcuno che è riuscito a comprare PS5 ha deciso di triturarla – perché sì. Gli esseri umani funzionano in modi misteriosi.

PlayStation 5 è stata lanciata in Europa il 19 novembre con un prezzo di 499€ per il modello standard e 399€ per la digital, priva del lettore Blu-Ray. Per tutti i dettagli sulla console vi raccomandiamo di confrontarvi con la nostra pagina hub.