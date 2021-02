PS5, nuove scorte per Amazon UK: ma in Italia?

Chi aspetta di riuscire a mettere mano a una PS5 in tempi brevi, specie in Italia, sta quasi iniziando a rassegnarsi. Solo pochi giorni fa vi abbiamo reso noto che su Amazon Italia la console è tornata disponibile a sorpresa, nonostante i rifornimenti siano durati appena cinque minuti, prima che la piattaforma ritornasse a essere out of stock.

A quanto pare, i giocatori inglesi saranno a breve più fortunati di noi: l’account Twitter PS5 Stock UK (via PSU) ha infatti avvisato che Amazon UK, Curry’s e Argos riceveranno questa settimana nuove PlayStation 5 da mettere in vendita.

👀Big week coming up ahead. We expect drops from the likelihood of Amazon, Argos, Curry’s, Very & many more. For the best chance and experience, we recommend you to join our Discord server at https://t.co/feh94Nwpk0. Check out our #alerterpurchase page once you’re in!

(Thread) ⬇️ — PS5 Stock UK (@PS5StockAlertUK) February 14, 2021

Più nel dettaglio, il portale ipotizza che nuove scorte saranno rese disponibili già a partire dalla giornata di oggi, lunedì 15 febbraio, nonostante vengano poi citati esplicitamente le giornate di “martedì, mercoledì o giovedì”.

Ci sono speranze che queste “nuove scorte” possano in qualche modo arrivare anche in Europa, Italia inclusa? Al momento in cui scriviamo, sia la PS5 Only Digital (vale a dire senza lettore ottico) che quella in grado di leggere dischi fisici risultano come non disponibili sul praticamente tutti i cataloghi dei più grandi retailer nazionali.

L’unica certezza – se così possiamo definirla – è che la catena GameStop ha confermato che a breve provvederà a evadere gli ordini rimasti in sospeso con la terza ondata.

Per chi invece vuole tentare la fortuna su Amazon Italia, nostro consiglio è e resta sempre quello di monitorare costantemente questo indirizzo, visto che non è da escludere che nuove scorte possano apparire da un momento all’altro (in caso saremo i primi a segnalarvelo).

Ricordiamo anche che un recente report di Bloomberg ha purtroppo sottolineato che il problema delle poche scorte porterà a un peggioramento dei rifornimenti nel corso di tutto il 2021.

PlayStation 5 è in ogni caso disponibile sul mercato dallo scorso novembre. Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate a questo link.