PS5 non si è scordata le cover colorate: ecco quando saranno disponibili

PS5 rifà il look per l’estate, perché le cover colorate saranno disponibili tra pochissimi giorni.

Le cover sono perfettamente abbinate ai nuovi Dualsense (li trovate su Amazon), che sono stati introdotti anche in versioni coloratissime oltre al classico bianco.

Quella di PS5 e le cover colorate è una storia iniziata molto tempo fa. Non in modo pacifico, perché qualcuno aveva provato a crearne alcune ma Sony non si è trovata esattamente d’accordo.

Il motivo l’abbiamo scoperto poco dopo, alla fine dell’anno scorso, perché Sony aveva annunciato la produzione delle sue cover colorate, ovviamente.

Dopo mesi e mesi di attesa, PS5 ha tolto il velo sulle cover colorate che, fino ad oggi, si erano fatte molto attendere.

Mentre i Dualsense colorati sono stati pubblicati ormai diversi mesi fa, le nuove scocche per PlayStation 5 era rimaste un po’ troppo nel silenzio.

Con un aggiornamento dell’annuncio ufficiale sul blog PlayStation, Sony ha ufficializzato la data di uscita delle cover colorate. La quale, perfettamente in tema visti i colori, arriva giusto in tempo per l’estate.

A partire dal 17 giugno 2022, infatti, saranno disponibili le cover PS5 nelle colorazioni Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink.

A vivid range of PS5 Console Covers in Starlight Blue, Galactic Purple and Nova Pink will be available in select regions starting June 2022: https://t.co/aQi80Zkq0k pic.twitter.com/DX69jeS9Cz — PlayStation Europe (@PlayStationEU) May 17, 2022

Nel caso abbiate intenzione di acquistarne una, per qualsiasi versione di PS5, ecco una nota sulle cover colorate fornita da Sony:

«Queste nuove cover per console sono belle e facili da usare: basta rimuovere le cover bianche originali della console PS5 e inserire quelle nuove. Le cover per console PS5 saranno disponibili sia per PS5 con unità Blu-ray Disc Ultra HD che per PS5 Digital Edition, e sono venduti separatamente dalla console PS5 e dal controller DualSense.»

Alcune di queste cover colorate, infatti, erano già state immesse sul mercato diversi mesi fa, mentre le altre colorazioni si sono fatte aspettare di più.

Se volete acquistarle dobbiamo avvertirvi, però: il prezzo di queste cover non vi piacerà.