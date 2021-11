PS5 non ha giochi? Sony: “ci sono più di 25 esclusive in sviluppo”

Oggi è l’anniversario di PS5, l’ultima console di Sony che in soli 365 giorni ne ha già passate moltissime.

PlayStation 5 ha debuttato con l’ottimo Demon’s Souls e, dopo mesi di tanti titoli molto interessanti, ha di fronte a sé un periodo scarno in termini di esclusive.

Anche se in questi giorni può godere di titoli come GTA Trilogy, anche se dalle prime ore del day one sono emersi dei problemi evidenti.

Mentre i più attesi, come i grandi sequel di titoli delle generazioni passate, sono stati rinviati al prossimo anno causando una grande delusione nei fan.

Nell’anniversario di PS5, tra annunci e nuove versioni del Dualsense messe in commercio per ingolosire gli utenti, Sony fa anche il punto sulla situazione.

Su PS5 non ci sono giochi? Prenderà la polvere perché non ci sarà niente da giocarci? Se la pensate così, Sony ha la risposta per voi e arriva dal blog ufficiale.

Mentre Assassin’s Creed Valhalla stacca di netto esclusive come Marvel’s Spider-Man Miles Morales in quanto a titoli più giocati su PS5, oggi scopriamo che ci sono ben 25 esclusive in sviluppo che arriveranno sulla console PlayStation.

Nel post ufficiale, Sony rilascia questa informazione:

«Un anno veramente impegnativo, e siamo solo all’inizio con PS5. I visionari creatori di giochi e partner di pubblicazione con cui lavoriamo hanno lanciato più di 360 giochi su PS5. In più, ci sono al momento più di 25 giochi in sviluppo dai PlayStation Studios.»

Insomma, anche se la console soffre come tutti quanti del problema delle scorte, il futuro sembra molto più roseo e ci farà desiderare di avere una console ancora di più.

Una crisi che, per altro, non finirà molto presto stando alle comunicazioni dell’azienda nipponica, che lancia notizie sconfortanti.

E la situazione non sarà affatto diversa in Italia, dove la prospettiva sarà quella di arrangiarci sostanzialmente.

Qualcuno si sta arrangiando, per la questione giochi, perché a quanto pare sono arrivate le prime modifiche pirata.