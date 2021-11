Deathloop è il miglior gioco PS5, ed ora è al prezzo più basso di sempre!

Occasioni come l’Early Black Friday di Amazon sono perfette per recuperare anche qualche videogioco rimasto indietro, magari, nella miriade di uscite che ogni giorno riempono gli scaffali virtuali e reali delle nostre console. Ma anche per dare una chance a giochi particolari ed unici, come Deathloop, che oggi vi consigliamo assolutamente di acquistare per PS5 perché è al prezzo più basso di sempre.

Deathloop è l’ultimo titolo di Arkane Studios, un team di sviluppo a dir poco talentuoso che negli anni ha sfornato capolavori come Dishonored e Prey. Ad Arkane non è mai mancata la creatività, la voglia di sperimentare, di proporre concept intriganti e diversi dal solito, e questo titolo ne è un altro esempio.

Si tratta anche di un’esclusiva console PlayStation 5, pertanto se avete acquistato l’ultima console Sony dovete per forza giocarci Deathloop per godere una delle migliori esperienze disponibili sulla console di nuova generazione. Oltre al suo gameplay fenomenale, il titolo ha dalla sua uno stile unico che non troverete in nessun altro videogioco presente sul mercato.

Nei panni di Colt, sarete intrappolati in un loop temporale sulla misteriosa isola di Blackreef, condannata a rivivere lo stesso giorno in eterno. Tra misteri e una struttura da roguelike con idee innovative, oggi potete acquistare Deathloop al miglior prezzo di sempre da quando è stato pubblicato: €49,99 al posto di €74,99, con un inedito 33% di sconto sul prezzo di listino. Dategli una possibilità e scoprirete un vero capolavoro!



