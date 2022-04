PS5, l’update con il VRR è già disponibile a sorpresa: ecco come averlo

Sembra che Sony abbia deciso di anticipare i tempi con una mossa a sorpresa: gli utenti PS5 possono infatti attivare già da adesso il supporto al VRR, una delle feature next-gen più attese fin dal lancio.

Curiosamente, sembra che non si sia rivelato necessario rilasciare alcun aggiornamento firmware: Sony ha semplicemente deciso di rendere disponibile abilitare tale funzione su tutte le console con DualSense (potete acquistare il controller next-gen su Amazon).

La scorsa giornata Sony aveva anticipato che la funzione sarebbe arrivata con un nuovo aggiornamento nel corso della settimana, annunciando anche i primi giochi compatibili: l’attesa si è dunque rivelata molto più breve del previsto.

Tra questi c’è anche Marvel’s Spider-Man Remastered, che è stato tra i primi 5 giochi ad aver già ricevuto un aggiornamento dedicato per la compatibilità con il VRR.

Il giornalista Tom Warren di The Verge ha infatti segnalato che l’update è già disponibile a sorpresa su PS5, ma con una curiosa novità: non è necessario aggiornare la console, né pare che sia stato rilasciato alcuna nuova versione firmware.

Sony avrebbe semplicemente «attivato un interrutore» per abilitare la funzionalità su tutte le console next-gen: basterà dunque accedere alle impostazioni dedicate per utilizzare il supporto al VRR.

you don’t need a new software update to enable VRR on the PS5. Just head into the display settings and enable it, as Sony flicked a switch to roll it out. If you don’t see the VRR option, reboot your PS5

— Tom Warren (@tomwarren) April 27, 2022