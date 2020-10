PS5, leak anticipa lo spazio libero sull’SSD da 825 GB

Nelle scorse settimane, è trapelata un’indiscrezione circa lo spazio effettivamente a disposizione dei giocatori sugli SSD di PS5.

L’SSD della console next-gen viene elogiato frequentemente per la sua velocità, sebbene le dimensioni contenute pongano un problema di storage abbastanza significativo.

Su Xbox Series X è già stato osservato, grazie ai primi test, che lo spazio effettivamente disponibile dopo l’installazione del sistema operativo sarà ridotta di circa 200 GB rispetto all’1 TB di partenza.

Questo tipo di informazione è ancora tenuta sotto chiave invece per quanto riguarda PS5, ma adesso quel rumor apparso in rete poco tempo fa avrebbe trovato conferma.

L’immagine condivisa in tempi non sospetti dalla Russia sarebbe stata confermata di fatto dalla presentazione della dashboard di PS5 la scorsa settimana, il cui stile ricalca pedissequamente.

Quell’immagine parlava di 664 GB disponibili per i giocatori su PS5, una cifra che rivelerebbe come l’OS della console avrebbe bisogno di una cifra simile ai 200 GB richiesti per Xbox Series X.

L’indiscrezione è stata rilanciata dallo youtuber YoungYea e dal portale VGC, e sembra acquisire corpo mano a mano che ci avviciniamo all’imminente day one.

È bene osservare che quell’immagine potrebbe essere stata scattata da un dev kit, e che dunque quelle cifre potrebbero cambiare in tempo per il lancio di novembre.