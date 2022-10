PS5, le scorte stanno aumentando con l’avvicinarsi del Natale

PS5 è stata funestata in questi mesi dai ben noti problemi di scorte, i quali hanno reso difficile – se non impossibile – mettere mano a una console Sony.

Mentre allo stato attuale continua a essere molto difficile riuscire a procurarsi una piattaforma di ultima generazione (ma potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), ora arrivano buone notizie in vista del Natale.

Dopo la notizia che le nuove versioni di PS5 propongono un nuovo SoC più piccolo e facile da produrre, sembra che dagli USA arrivino buone nuove.

Come riportato anche da VGC, infatti, il mese scorso le spedizioni di PlayStation 5 negli Stati Uniti sono aumentate del 400%.

Le spedizioni di PS5 negli USA, durante il mese di settembre 2022, sono infatti cresciute un bel po’ rispetto a quanto registrano nell’anno precedente.

David Gibson, analista senior di MST Financial, ha studiato la documentazione di importazione per determinare il numero di prodotti Sony Interactive in arrivo negli USA.

Si tratta quindi di un aumento del 400% (ossia cinque volte più grande) rispetto alle unità spedite negli Stati Uniti nel settembre 2021.

Lots of reports of improved PS5 supply in the past few months, but no data until now. Import data into the US confirms that Sony Interactive (PlayStation) shipments in Sept were +400% YoY. Yes you read that right. Some of that will go into inventory for GoW launch for sure. #PS5 pic.twitter.com/SvC6xTPQxs

— David Gibson (@gibbogame) October 11, 2022