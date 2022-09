PS5, la patch 6.0 ha aggiunto una grande novità per i cacciatori di trofei

L’aggiornamento 6.0 di PS5, disponibile ufficialmente a partire dalla scorsa giornata, ha introdotto alcune delle feature più richieste dal lancio della console next-gen, ma tra queste c’è anche una novità “nascosta” che ha sorpreso i fan dei trofei.

Molti videogiochi ed esclusive PlayStation, come Horizon Forbidden West (lo trovate in offerta su Amazon) presentano infatti alcuni trofei nascosti, non visibili al pubblico spesso per evitare spoiler o, più semplicemente, per restituire la sensazione di aver sbloccato un segreto.

Dopo avere installato la patch 6.0, che tra le tante novità introduce anche il supporto alla risoluzione 1440p, i fan hanno però scoperto una modifica che faciliterà la loro scoperta, seguendo così l’esempio di Xbox Series X di pochi mesi fa sugli obiettivi nascosti.

Lo youtuber Mystic ha infatti scoperto una utilissima modifica sui trofei nascosti, che adesso i giocatori potranno rivelare interamente e senza doverli selezionare manualmente: un’ottima opzione che i cacciatori di trofei certamente utilizzeranno (via Push Square).

Prima dell’ultimo aggiornamento di PS5, gli utenti che volevano scoprire le operazioni necessarie per lo sblocco di un trofeo nascosto, dovevano dirigersi manualmente su ognuno di essi e selezionare l’apposita opzione per rivelarne descrizione e nome.

Con la patch 6.0, è stata invece aggiunta l’opzione di svelare tutti i trofei nascosti in un colpo solo, su ogni singolo gioco, con un semplice clic del pulsante: naturalmente, gli utenti potranno poi scegliere di nasconderli nuovamente dopo essersi fatti un’idea degli obiettivi da conseguire.

Ovviamente non si tratta di una novità rivoluzionaria, ma resta comunque un’utile feature nascosta che risparmierà qualche clic e secondo di troppo ai cacciatori di trofei, che adesso potranno ottimizzare maggiormente i propri piani per guadagnare gli agognati trofei di Platino.

Ricordiamo che l’aggiornamento 6.0 è già disponibile per il download su PS5: se non dovesse essersi scaricato automaticamente, potrete avviare manualmente la ricerca e l’installazione dalle apposite impostazioni del menù.

Curiosamente, non si è trattata dell’unica patch arrivata da Sony nelle scorse ore: anche PS4 e PS4 Pro hanno ricevuto un nuovo utile aggiornamento software.