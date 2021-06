PS5, la nuova IP di Bend Studio muove i primi passi

Bend Studio, il team di sviluppo responsabile per la realizzazione di Days Gone, ha appena annunciato di essere attualmente al lavoro su una nuova IP.

Il loro prossimo gioco non sarà dunque il sequel di Days Gone che, come anticipato dagli autori nelle scorse settimane, sarebbe stato cancellato a causa delle vendite non convincenti del primo capitolo.

In un post su Twitter, Bend Studio ha infatti pubblicato una nuova offerta di lavoro, comunicando di essere alla ricerca di un Art Director che possa unirsi al loro team, svelando proprio che farà parte dello sviluppo di una nuova IP.

L’annuncio in particolare evidenzia che si tratterà di un titolo tripla-A: lo Studio Art Director sarà dunque responsabile per la guida, l’incoraggiamento e la visione artistica della prossima grande produzione.

Il prossimo gioco di Bend Studio non sarà un sequel di Days Gone.

Trattandosi di un titolo molto impegnativo, è probabile che si tratterà pure di un’esclusiva next-gen, anche se al momento non sappiamo nulla su questo misterioso nuovo gioco.

Di sicuro, il fatto che sia stato detto chiaramente che si tratterà di una nuova IP dovrebbe aver chiuso le porte, almeno per il momento, al desiderato secondo capitolo di Days Gone.

Bend Studio is seeking an Art Director to join our team! Want to be a part of the development on a new IP? ➡️ Visit https://t.co/mUwy2VgqER to apply today. pic.twitter.com/tQXRc7wQxa — Bend Studio (@BendStudio) June 21, 2021

Nonostante le richieste, in risposta al tweet originale, degli utenti per il possibile sequel, sembra che nel futuro di Bend Studio ci sarà dunque un progetto completamente nuovo: non appena riusciremo a saperne di più ed avremo novità ufficiali sull’argomento, vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine.

La notizia di una nuova IP era già stata confermata all’inizio del mese: questa nuova offerta di lavoro svelerebbe però che i lavori non sono ancora iniziati, ma che il team si sta preparando adeguatamente.