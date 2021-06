Insomniac Games svela il nuovo progetto PS5 (e sarà multiplayer)

Insomniac Games è sicuramente uno degli studi di sviluppo più talentuosi tra quelli legati al marchio PlayStation.

Suoi sono infatti titoli di successo come Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e il più recente Ratchet & Clank Rift Apart, tutti titoli dotati di grandi qualità e in grado di riscuotere un clamore da parte di critica e pubblico.

Se ad aprile di quest’anno Jason Hickey, art director di Insomniac, aveva rivelato in anteprima di essere attualmente al lavoro a un progetto della compagnia non ancora annunciato, ora qualcosa potrebbe essere stato svelato.

Con un post pubblicato via Twitter relativo a cinque posizioni lavorative scoperta, lo sviluppatore americano ha infatti confermato che il nuovo progetto è in arrivo e sarà un titolo multigiocatore.

Insomniac is hiring! We have five new job openings for a multiplayer project. Come join us and be part of the #PlayStationStudiosFamily as we work on exciting things! Apply today: https://t.co/WpJzOR39tK pic.twitter.com/eBJzEEtCsR — Insomniac Games (@insomniacgames) June 24, 2021

Insomniac sta assumendo! Abbiamo cinque nuove opportunità di lavoro per un progetto multiplayer. Unisciti a noi ed entra a far parte della famiglia PlayStation Studios mentre lavoriamo su cose entusiasmanti!

Al momento non è stato ovviamente svelato di cosa si tratterà, sebbene il sempre attivo giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha twittato in risposta una GIF che lascia sicuramente viaggiare con la fantasia.

Multiplayer game huh pic.twitter.com/YPSLXbZrAk — Jason Schreier (@jasonschreier) June 24, 2021

In molti sperano che il nuovo gioco in lavorazione possa essere davvero il sequel di Marvel’s Spider-Man, magari forte di un comparto multigiocatore che ci vedrà cooperare nei panni di più Arrampicamuri magari provenienti dal Multiverso (o, perché no, di Venom?).

In risposta al post di Insomniac, sono in molti invece a sperare che possa trattarsi del ritorno di Resistance, la serie di sparatutto in soggettiva assente da ormai troppi anni.

Nel frattempo, ricordiamo che i team di PlayStation stanno lavorando attivamente a nuove esclusive per PS5, inclusa Naughty Dog, la quale ha dichiarato che si stanno già preparando al nuovo set di giochi next-gen.

Ma non è tutto: anche Bend Studio, team autore del notevole Days Gone, sta per iniziare lo sviluppo della sua nuova IP.

Se volete recuperare la recensione dell’ultima fatica di Insomniac per console PS5 non vi resta che cliccare a questo indirizzo.