PS5, la nuova dashboard spunta in un brevetto Sony

Ora che sappiamo prezzo e data, l’ultimo annuncio che ci aspettiamo da Sony è quello relativo alla nuova dashboard di PS5.

Il menu principale della console non è stato ancora presentato, infatti, e in tanti si chiedono come differirà dalla versione per PS4.

Un brevetto depositato a marzo 2020 e reso pubblico il 17 settembre sembra anticipare alcuni dei capisaldi del sistema operativo, come riporta VGC.

Tra questi, la possibilità di selezionare un’applicazione su PlayStation 5 e vedere disporsi lungo la schermata una serie di icone dei contenuti legati al gioco.

Alcune delle icone sono relative ad eventi in-game, missioni, suggerimenti, contenuti video e altro ancora sul titolo selezionato.

Queste icone sarebbero in grado di adattarsi dinamicamente alle abitudini dei singoli videogiocatori, per cui cambierebbero in base all’utente e a quello che starebbe giocando.

Non mancano icone per Messaggi e Amici, con un gruppo di amici più stretti che hanno thumbnail sottolineate insieme alle attività che stanno conducendo in un dato momento.

Secondo il brevetto, potrebbero esserci anche onde di contenuti che si muoverebbero in maniera dinamica sullo sfondo, con effetti particellari che sottolineerebbero certi elementi utili.

Tra di loro anche un sistema di suggerimenti generati in base a se un utente stia ripetendo più volte lo scenario di un gioco.

Finora abbiamo ricevuto soltanto un’anticipazione alla presentazione del design di PS5 dello scorso giugno, testimoniato dall’immagine in alto.

Un’altra funzionalità non annunciata sarebbe legata alle attività dei videogiocatori, ma per ora rimane sotto chiave.

Quel che è certo è che l’attesa per PS5, in uscita il 19 novembre, è palpabile, come testimoniato dai pre-order andati in fumo nel giro di pochi minuti in tutto il mondo.