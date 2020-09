Febbre da PS5: vediamo come vanno i pre-order in giro per il mondo

Abbiamo assistito nel corso della giornata di giovedì all’apertura ufficiale dei pre-ordini di PlayStation 5, che hanno attirato anche il pubblico italiano – come dimostra il fatto che la console sia finita esaurita presso i maggiori rivenditori, Amazon compreso, nel giro di una manciata di minuti. Come stanno andando le cose, allora, in giro per il mondo?

Abbiamo deciso di dare un’occhiata alle classifiche dei bestseller proposte dal rivenditore di Jeff Bezos un po’ in giro per il pianeta, per vedere come si piazza PS5 nelle diverse chart. Il risultato è che, sui mercati dove la piattaforma è risultata disponibile su Amazon, ha scalato rapidamente le classifiche – in alcuni casi, anche con i suoi accessori dedicati, come DualSense e basi di ricarica. Eccezione, invece, per gli USA, dove la console non figura.

PS5 e i pre-ordini in Italia

Prendendo in considerazione i retailer online, in questo momento la console risulta non prenotabile praticamente su nessuno – ma appare scontato che Sony preveda l’arrivo di nuove scorte per far fronte alla domanda. Consultando le chart di Amazon Italia, dove PS5 è stata disponibile solo per pochi minuti alle 13.00 di ieri, la classifica che emerge è la seguente:

E nel resto del mondo?

Come vanno, invece, le cose nel resto del mondo? Prendendo come unità di misura le classifiche delle diverse divisioni di Amazon, diremmo che vanno in modo molto simile.

Secondo Amazon France, ad esempio, i nostri amici giocatori transalpini sono decisamente impazienti. Di seguito, infatti, le classifiche dei più venduti al di là delle Alpi. Di seguito, anche le classifiche da altri Paesi in giro per il mondo.

I più venduti su Amazon France

PlayStation 5 Standard PlayStation 5 Digital PlayStation 5 stand di ricarica PlayStation 5 controller DualSense PlayStation 5 cuffie 3D

I più venduti su Amazon UK

PlayStation 5 Standard PlayStation 5 controller DualSense PlayStation 5 cuffie 3D PlayStation 5 Digital Super Mario 3D All-Stars

I più venduti su Amazon Spagna

PlayStation 5 Game & Watch: Super Mario Bros. Super Mario 3D All-Stars PlayStation 5 cuffie 3D Demon’s Souls PS5

I più venduti su Amazon Giappone

PlayStation 5 Standard PlayStation 5 controller Dualsense PlayStation 5 standard + bonus Amazon Super Mario 3D All-Stars PlayStation 5 controller Dualsense + bonus Amazon

I più venduti su Amazon Australia

PlayStation 5 Standard Marvel’s Spider-Man Miles Morales PS4 PlayStation 5 Digital Oculus Quest 2 Super Mario 3D All-Stars

E in altri Paesi?

Non c’è invece traccia di PS5 tra i più venduti di Amazon in Germania. Con una piccola indagine, abbiamo notato che la console è apparsa come disponibile per alcuni momenti tra le 00.00 e le 01.00 e le 03.00 e le 05.00 del mattino del 16 settembre: non ci è dato sapere se fosse effettivamente acquistabile o se, come avvenuto in Italia, la pagina in quel momento risultasse non disponibile.

Discorso uguale negli Stati Uniti, dove rivenditori come Target, Best Buy e Walmart hanno visto i pre-order esaurirsi rapidamente, mentre non c’è traccia di PS5 nei più venduti di Amazon. In questo caso, però, risulta che la console fosse effettivamente disponibile, secondo CNET, ma si è esaurita rapidamente.

La domanda rimane ovviamente la stessa di giovedì: bisognerebbe capire a quante unità ammontano queste scorte che sono andate esaurite, per farsi un’idea dei numeri che potrebbe avere PS5 al lancio di novembre (il 12 in alcuni mercati, il 19 in Europa).