PS5 Pro arriva nel 2023? Sony accenna a un nuovo hardware in arrivo

Sappiamo bene che, prima o poi, PS5 dovrà fare i conti con un nuovo modello di console da affiancare alle due principali.

L’avvicendamento di modelli c’è sempre stato e, nonostante PS5 si ancora difficilmente acquistabile a prezzi normali su Amazon, il 2023 potrebbe essere davvero l’anno della revisione.

Ormai se ne parla da un po’, e ogni tanto spuntano indizi su una fantomatica PS5 Pro che qualcuno starebbe addirittura già provando.

Anche se il modello più gettonato potrebbe non essere il Pro, ma la famosa versione della console con il lettore ottico esterno.

Mentre ovviamente Sony non si sbottona ufficialmente, PlayStation Lifestyle riporta una dichiarazione di un portavoce dell’azienda (originariamente apparsa su Famitsu).

Hideaki Nishino, Vicepresidente Senior della divisione Platform Experience di Sony, ha dichiarato in una intervista che il prossimo anno ci potrebbero essere novità lato hardware.

Nishino ha condiviso i piani futuri per la piattaforma PS5, a seguito di un’osservazione fatta da un giornalista per cui PS4 Pro fu pubblicata circa tre anni dopo l’uscita della PS4, un lasso di tempo che anche PS5 vivrà a breve.

Riguardo l’osservazione, l’uomo di Sony ha dichiarato:

«Entro la fine dell’anno fiscale 2023, le vendite cumulative supereranno i 37 milioni di unità e crediamo che sarà un momento molto importante anche per la piattaforma. Non sarò in grado di parlare di dettagli in questo momento, ma sono sicuro che non vedrete l’ora che arrivi il prossimo anno.»