PS5, i preorder apriranno domani?

Il noto rivenditore inglese GAME ha indicato che domani, mercoledì 9 settembre, apriranno i preorder della tanto attesa PS5, console di nuova generazione che dovrebbe debuttare sul mercato entro fine anno.

La divisione di Guildford della catena ha infatti pubblicato questo tweet (ora rimosso):

Coloro che stanno aspettando l’apertura dei preorder restino in attesa per ulteriori aggiornamenti. È previsto un annuncio relativo a PS5 per domani e quindi alcune cose inizieranno questa settimana.

Per ora, ovviamente, non ci resta altro che attendere ancora 24 ore per vedere se Sony farà la sua mossa inerente a Playstation 5 nella giornata di domani.

Oggi sono state diffuse diverse informazioni interessanti relative a Xbox Series S e Xbox Series X, le quali dovrebbero essere lanciate il prossimo 10 novembre rispettivamente al prezzo di 299€ e 499€.

Inoltre, ieri vi avevamo già riferito che, stando a SimplyGames, l’apertura dei preorder avrebbe potuto avvenire «da un momento all’altro», mentre lo studio responsabile dello sviluppo di Tormented Souls, Dual Effect Games, ha affermato che l’uso del nuovo controller DualSense sarà particolarmente importante per i giochi di stampo horror, in quanto in grado di fornire una maggiore immersione al giocatore.