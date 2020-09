Xbox Series X, trapelati prezzo e data d’uscita

A quanto pare è una mattinata ricca di nuove informazioni relative alle console di prossima generazione di casa Microsoft. Dopo avervi parlato dei leak inerenti a Xbox Series S, ora è infatti il turno di Xbox Series X che, stando a quanto riportato da Windows Central, sarà commercializzata al prezzo di 499$ dal prossimo 10 novembre (e lo stesso giorno dovrebbe essere lanciata anche Series S).

Le due console potranno essere acquistate anche tramite il programma Xbox All-Access (al momento non disponibile ancora in Italia), sborsando la cifra di 25$ al mese per Xbox Series S e 35$ al mese per Xbox Series X (ricordiamo che l’abbonamento comprende anche Xbox Game Pass Ultimate).

Infine, nell’articolo viene menzionato il fatto che la società di Redmond dovrebbe tenere presto un evento stampa durante il quale sarà svelata ufficialmente Xbox Series S, oltre a fornire tutte le informazioni relative al lancio ed i prezzi delle console.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Microsoft, anche se ormai i giochi sono fatti. Sarà interessante vedere come controbatterà la diretta rivale, Sony Playstation 5, di cui ancora data d’uscita e prezzo rimangono avvolti nel mistero.