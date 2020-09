PS5, il controller DualSense sarà importante nei giochi horror

Sicuramente, al di là delle caratteristiche tecniche degne di una macchina di nuova generazione, PS5 offrirà anche un’innovazione certamente da non sottovalutare: il suo controller DualSense. Ricordiamo che il dispositivo, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro speciale, è infatti capace di far provare ai giocatori le azioni effettuate dal nostro avatar virtuale tramite feedback aptico. Ad esempio, potremo sentire la tensione del nostro arco in The Pathless ed altro ancora. Così come il Dual Shock 4, anche il DualSense sarà dotato di una barra luminosa ed uno speaker interno, quindi tecnicamente potrà coinvolgere anche altri sensi, come vista e udito, oltre al tatto.

Vari sviluppatori hanno espresso il loro entusiasmo verso il nuovo controller ed anche Dual Effect Games, software house attualmente al lavoro sul survival horror old school Tormented Souls in uscita il prossimo anno, in una recente intervista rilasciata ai colleghi di SegmentNext, ha affermato che l’impiego delle sue caratteristiche sarà importante nei titoli horror in particolare.

Lo studio, infatti, ha asserito che il feedback aptico consentirà di immergere maggiormente l’utente nel mondo di gioco. Ad esempio, immaginate di manipolare un artefatto di plastica trasparente pieno di ragni e, grazie alle capacità di DualSense, potrete percepire tutte quelle zampette che si muovono sulle vostre mani.

Per il momento non ci resta altro che attendere un comunicato ufficiale da parte di Sony per scoprire quando potremo mettere le mani sulla console di nuova generazione.