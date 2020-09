PS5, i giochi di lancio saranno mostrati in anteprima su YouTube

Sony ha annunciato una nuova iniziativa per coinvolgere gli youtuber giapponesi più esposti mediaticamente nella promozione di PS5.

L’iniziativa sarà lanciata durante la YouTube Gaming Week, che avrà inizio domenica 4 ottobre alle nostre ore 10:00.

Un numero non precisato di content creator della nota piattaforma video avrà accesso alla console di nuova generazione del gigante giapponese in anteprima.

Con queste PlayStation 5 fornite ampiamente prima del lancio, gli youtuber potranno mostrare gameplay dai primi titoli di lancio, e chissà se ci sarà spazio anche per l’interfaccia utente, che potrebbe venire mostrata a strettissimo giro – e magari addirittura prima dell’evento, per evitare fughe di notizie, com’è prassi della compagnia nipponica.

Non è chiaro quali saranno i giochi di lancio che verranno esibiti durante l’iniziativa, ma è legittimo aspettarsi a questo punto demo per Marvel’s Spider-Man Miles Morales come quella avvistata ieri e Demon’s Souls, presumibilmente con gli stessi contenuti dell’ultimo showcase.

Sony «cercherà di far provare l’esperienza della piattaforma PS5 a popolari content creatori di YouTube fino al periodo d’uscita» della console, per cui la promozione potrebbe presto venire estesa anche all’infuori del Giappone.

Il lancio è programmato per il 12 novembre in Stati Uniti e Giappone, mentre se ne riparlerà soltanto il 19 novembre in Europa. La console è attualmente sold-out presso i principali rivenditori.