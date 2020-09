PS5: Sony svelerà presto le novità di interfaccia e user experience

Tra le tante cose di cui abbiamo appreso i dettagli in tema PlayStation 5, avrete notato che manca del tutto la sua interfaccia utente, oltre a qualsiasi riferimento alla user experience che vada al di là dei tempi di caricamento che si promettono ridotti grazie a SSD.

Quale sarà l’interfaccia? Come gestiremo i nostri profili? Quali strumenti avremo già a disposizione all’interno dell’interfaccia della console? Interpellato in merito, il CEO Jim Ryan ha fatto sapere che Sony non si è dimenticata di parlarne (meno male, ndr), e ha promesso che scopriremo presto i dettagli in merito.

PlayStation 5 in edizione standard

Ai microfoni dei colleghi di GamesIndustry, il dirigente ha spiegato:

Non abbiamo ancora mostrato nulla della user experience di PS5, e ci sono un bel po’ di cose belle in arrivo in merito. A tal proposito, ora che la line-up si delinea e dato che il modo in cui le persone fanno i giochi diventa sempre più interessante… ci saranno nuove opportunità per un coinvolgimento sempre maggiore, per passare più tempo sulla piattaforma.

Sappiamo che il design dell’interfaccia, per quanto ereditato da quello di PS4, sarà reinventato per PS5. Al momento, però, non sappiamo in che modo e aspettiamo di scoprirlo da Sony – mentre i fan si sono sbizzarriti ad animare quel poco che era stato anticipato.