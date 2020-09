Spider-Man Miles Morales per PS5, primi video gameplay a 60fps

Spider-Man Miles Morales conterà su due modalità grafiche nella sua versione per PS5, una che lo farà girare a 4K e 30fps, e una seconda opzionale che porterà il frame rate a 60 fotogrammi al secondo.

Non è chiaro a che risoluzione questa modalità sarà gestita, ma intanto possiamo apprezzarla con due nuovi video gameplay.

Per la prima volta, grazie a queste clip, possiamo apprezzare il gioco di lancio della prossima console firmata Sony a ben 60fps, il doppio del primo Spider-Man per PlayStation 4.

Tale modalità sarà condivisa ed estesa anche a Spider-Man Remastered, che verrà incluso, insieme ad altri miglioramenti, nella Ultimate Launch Edition del gioco.

I due video sono piuttosto brevi, 30 secondi l’uno, e sono tratti dalla stessa demo cui abbiamo assistito nel corso dell’ultimo evento PlayStation.

Tuttavia, è bene buttarci un occhio dal momento che la frequenza d’aggiornamento delle immagini è raddoppiata, visto che Sony ha preferito esibire il titolo a 30fps finora.

Il lavoro svolto da Insomniac Games sulla Harlem di Spider-Man e sul personaggio di Miles Morales è stato elogiato di recente proprio dal creatore del personaggio e, come possiamo apprezzare nei due video, è comprensibile il perché.

Spider-Man Miles Morales è in rampa di lancio per il day one di PS5, il 12 novembre negli Stati Uniti, in Giappone e altri territori, e il 19 novembre in Europa e nel resto del mondo.

Il gioco arriverà anche su PS4 ma non si è parlato per il momento della possibilità di farlo girare a 60fps anche sulla console current-gen, che dovrebbe restare ancorata al frame rate originale.