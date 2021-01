PS5, i 10 giochi più attesi (secondo Google)

PS5 è ancora difficile da reperire ma l’afflusso di giochi, al netto di qualche rinvio, sta cominciando a prendere piede e non pare intenzionato a fermarsi al momento per tutto il 2021.

Le aspettative riposte nei confronti dei titoli in arrivo dai PlayStation Studios, e non solo, sono elevatissime dopo una generazione di first-party stellare su PS4.

Ed è così che il portale The Gamer ha pensato bene di interpellare Google Trends, lo strumento di Google che tiene traccia dei contenuti più ricercati in rete, per capire quali siano i giochi più attesi per PS5.

La lista comprende, in quest’ordine:

Elden Ring God of War Ragnarok Far Cry 6 Horizon Forbidden West Resident Evil Village Gotham Knights Uncharted 5 Marvel’s Spider-Man 2 Ratchet & Clank Rift Apart Deathloop

Ci sono alcuni caveat per la consultazione di questa classifica: in primis, le ricerche dei giocatori sono state spesso rivolte a titoli non ancora annunciati, come Spider-Man 2 e Uncharted 5.

In secondo luogo, alcuni giochi, come il più ricercato in assoluto (Elden Ring) ma anche Gotham Knights, non sono stati annunciati per le console next-gen, mentre altri saranno cross-gen come Resident Evil Village, Horizon Forbidden West e Far Cry 6 – quest’ultimo rinviato e tuttora senza data.

Le esclusive next-gen vere e proprie in graduatoria sono per ora Deathloop, Ratchet & Clank Rift Apart e God of War Ragnarok, sebbene per quest’ultimo la pista che porta ad un lancio anche su PlayStation 4 è ancora calda.

La buona notizia è che tanti di questi prodotti sono in arrivo già quest’anno, tra cui Deathloop a maggio, Ratchet & Clank Rift Apart ufficialmente nella finestra di lancio di PS5, Resident Evil Village, Gotham Knights, Horizon Forbidden West e, nonostante non ci credano in tanti, anche la prossima avventura di Kratos e Atreus.

Manca giusto Returnal di Housemarque, che è stato slittato di recente di poco più di un mese rispetto alla finestra di lancio di marzo.