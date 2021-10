PS5, annunciato evento “Play! Play! Play!” con Elden Ring (e un’esclusiva)

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha appena annunciato un nuovo evento PlayStation dedicato ai fan giapponesi di PS5, che si svolgerà questo fine settimana.

La presentazione sarà l’occasione giusta per riassumere e scoprire più da vicino alcuni nuovi titoli in uscita su PS5 e PS4, tra i quali spiccano in particolar modo Elden Ring e Horizon Forbidden West, l’attesa esclusiva PlayStation che sarà lanciata il prossimo anno.

Si tratta dunque di un nuovo appuntamento con l’evento che già a marzo aveva permesso ai giocatori di scoprire nuovi dettagli su Resident Evil Village e Final Fantasy VII Remake Intergrade: anche in questo caso saranno presenti una grande esclusiva ed un titolo third party particolarmente atteso.

Non dovrebbe invece essere presente Gran Turismo 7, altro big in esclusiva su PlayStation che dovrebbe includere anche mondi procedurali.

L’evento «Play! Play! Play!» si terrà in live streaming su YouTube e darà l’opportunità di scoprire dettagli su alcuni dei titoli più attesi per le console PlayStation: la presentazione si concentrerà in particolar modo su Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline, Elden Ring e Horizon Forbidden West (via Gematsu).

Nel caso di Elden Ring, salvo sorprese non dovrebbero emergere particolari novità, ma verranno riassunte tutte le informazioni attualmente diffuse sulla prossima opera di FromSoftware e ci sarà una discussione approfondita su cosa i fan potranno aspettarsi.

I fan PlayStation potranno inoltre aspettarsi ulteriori dettagli su Horizon Forbidden West: proprio come succederà per il titolo di FromSoftware, i presentatori avranno modo di approfondire le novità che saranno introdotte nel sequel, basandosi su informazioni e gameplay già svelate in precedenza.

Le vere novità riguarderanno invece Dragon Quest X Rise of the Five Tribes Offline, la versione senza server del popolare capitolo che per la prima volta si mostrerà in gameplay con il producer Takuma Shiraishi di Square Enix.

In aggiunta a questi tre titoli principali, saranno presenti anche nuove informazioni riguardanti i seguenti videogiochi per PlayStation:

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Genshin Impact

Knives Out: EXTREME

Call of Duty: Vanguard

Earth Defense Force 6

PlayStation Japan ha già annunciato che Knives Out EXTREME sarà lanciato su console nel 2022 sul territorio giapponese: non è però chiaro se il nuovo battle royale ispirato da PUBG uscirà anche sul nostro territorio.

La presentazione sarà disponibile il 16 ottobre alle ore 13 italiane: nonostante l’iniziativa sia riservata ai giocatori giapponesi, potrete sintonizzarvi e guardare l’evento sul canale YouTube ufficiale di PlayStation Japan.

Non dovrebbe dunque esserci ancora nessuna novità ufficiale riguardante un grande remake in arrivo su PlayStation, che potrebbe essere il vociferato capitolo di Metal Gear Solid.

Stando a quanto dichiarato fin qui da PlayStation Japan, la presentazione si concentrerà esclusivamente sui videogiochi: non si dovrebbe dunque fare menzione sull’hardware di PS5 e su ciò che rende attualmente frustranti le console.

Il CEO di PlayStation ha comunque recentemente dichiarato di essere orgoglioso di quanto ottenuto finora da PS5, evidenziando anche come il gaming stia diventando onnipresente.