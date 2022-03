PS5, gratis sei mesi di Apple TV+ con un’offerta speciale, anche su PS4!

Non capita di rado che nei meandri di PS5 e PS4 ci siano delle offerte gratis collegate ad altri brand e servizi, come Apple TV+.

In molti casi le offerte sono relative agli abbonati PlayStation Plus, ma in questo caso la promozione è molto più allettante.

Come quella che, in questi giorni, è dedicata ai videogiochi indipendenti, con sconti su più di 1500 titoli pubblicati su PS5 e PS4.

E pensare che, qualcuno, ha detto di recente che PlayStation è condannata e potrà avere vita massimo per altri 10 anni.

Qualche ora fa Sony ha comunicato un’offerta molto interessante per tutti gli utenti PS5 e PS5, che potranno avere accesso gratis ad una libreria di film e serie TV niente male.

I possessori di PS5 e PS4 potranno avere, gratis, alcuni mesi di Apple TV+ per i nuovi abbonati.

La versione di prova estesa del servizio di streaming di Apple sarà attivabile su entrambe le console PlayStation, con alcune differenze.

Su PlayStation 4 si potranno ottenere tre mesi di abbonamento gratis, mentre su PlayStation 5 saranno ben 6. Al termine del periodo di prova, poi, l’abbonamento si rinnoverà a €4,99 al mese.

In entrambi i casi vi servirà un account PlayStation Network e un ID Apple, e qui di seguito vi spieghiamo come attivare su PS5 e PS4 la prova gratis di Apple TV+.

PS5, gratis sei mesi di Apple TV+, ecco come attivare l’offerta

Trova Apple TV App tramite la barra di ricerca della tua console PS5, oppure in “Tutte le app” in Home contenuti multimediali. Scarica e apri Apple TV App e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Accedi con il tuo ID Apple o crea un ID Apple se ancora non ne possiedi uno. Goditi la prova gratuita estesa di Apple TV+.

PS4, gratis tre mesi di Apple TV+, ecco come attivare l’offerta

Trova Apple TV App tramite la scheda TV e video della tua console PS4. Scarica e apri Apple TV App e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Accedi con il tuo ID Apple o crea un ID Apple se ancora non ne possiedi uno. Goditi la prova gratuita estesa di Apple TV+.

Per qualsiasi altra informazione potete consultare la pagina ufficiale della promozione.

Nel frattempo, anche PlayStation ha preso posizione nei confronti della grave situazione della guerra in Ucraina, bloccando tutti i rapporti commerciali.

Ieri sera, invece, si è svolto lo State of Play: ecco tutti i trailer ed annunci dell’evento.