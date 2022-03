“PlayStation è condannata, tra 10 anni sarà finita”, parola di un’analista

PS5 è disponibile (più o meno) nei negozi da circa un anno, un lasso di tempo che i giocatori hanno imparato ad apprezzare grazie all’uscita di titoli PlayStation più o meno meritevoli di attenzioni.

Che sia il nuovo Horizon, Returnal oppure Deathloop, gli utenti di tutto il mondo non sono di certo rimasti con le mani in mano.

Del resto, stasera sarà il turno di un nuovo State of Play, cosa questa che manderà sicuramente in fibrillazione i fan circa i nuovi titoli in uscita.

Ora, però, come riportato su ResetEra sembra proprio che qualcuno non sia convinto del successo di PlayStation: il suo nome è Michael Pachter.

Il noto analista ha affermato che PlayStation è spacciata e smetterà di esistere, perlomeno nella forma che tutti noi conosciamo, e lo stop avverrà entro e non oltre i prossimi 10 anni.

Penso che PlaySation sia condannata e penso che cesseranno di esistere così come li conosciamo tra circa dieci anni. Non possono competere. Non hanno alcuna possibilità di competere. Non sono indietro solo di un paio d’anni, [quello di Xbox, n.d.R.] è un vantaggio insormontabile.

Ovviamente, Pachter tira in ballo la “rivalità” tra PlayStation e Microsoft/Xbox, tenendo conto che grazie a un servizio come Game Pass la Casa di Redmond abbia guadagnato col tempo un bel po’ di terreno.

L’analista però forse dimentica che a breve potremo conoscere il destino di PlayStation Plus e PlayStation Now, che ormai dovrebbero fondersi nel presunto Spartacus.

Sempre Pachter ha di recente anche parlato di GTA 6, rivelando che il nuovo capitolo sarà davvero enorme e con una longevità da capogiro.

Ricordiamo anche che PlayStation sembra voler continuare a proporre un gran numero di titoli a prezzo davvero molto scontato, visto che oggi è il turno di offerte su circa 1500 prodotti presenti sullo store.