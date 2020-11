PS5, avremo giochi cross-gen per diversi anni (quanti, ce lo dice Sony)

Tra pochissimi giorni, PS5 raggiungerà finalmente le case di tutti coloro che sono riusciti a preordinare in tempo la console.

Una generazione, quella next-gen targata PlayStation, che partirà con titoli come Demon’s Souls Remake e Marvel’s Spider-Man Miles Morales, giusto per citarne un paio. Proprio l’avventura dedicata all’Arrampicamuri, come forse saprete, è però prevista in uscita anche su PS4, così come il prossimo Horizon: Forbidden West – il sequel delle avventure di Aloy – vedrà la luce anche nella cosiddetta current-gen.

Per quanti altri anni, quindi, vedremo giochi cross-generazionali sulle piattaforme PlayStation? A darci una risposta a questa domanda ci pensa Sony stessa.

In un’intervista con AV Watch, il responsabile della pianificazione della piattaforma di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha discusso della cosa, rivelando che la sua compagnia non ha alcuna intenzione di lasciare indietro gli oltre 110 milioni di giocatori di PS4.

In effetti, non è facile sviluppare un gioco specificatamente per PS5 sin dal primo giorno. Per il momento è necessario sviluppare parallelamente anche su PS4.

Da ciò che possiamo intuire, quindi, servirà un po’ di tempo agli sviluppatori per “spremere” a dovere la nuova console, ragion per cui sarà più che probabile dover attendere circa tre anni prima che il supporto a PS4 si esaurisca e di conseguenza non vedere più uscite cross-gen.

Sony ha quindi intenzione di rendere pressoché impercettibile il confine tra le due generazioni, tanto che già il boss di PlayStation Jim Ryan aveva dichiarato a GamesIndustry.biz che il loro obiettivo è sempre stato quello di “trasferire” i giocatori da PS4 a PS5, con ritmo del tutto inedito (vale a dire niente più strappi in stile PS2/PS3).

PlayStation 5 arriverà in Europa a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale.