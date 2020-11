PS5 potrebbe supportare i 1440p (ma a una condizione)

Manca ormai davvero poco all’uscita di PS5, prevista nei negozi tra appena 9 giorni (sempre che le scorte lo consentano).

La console promette sicuramente di fare scintille nel panorama della nuova generazione, sebbene il problema di non supportare nativamente i monitor 1440p abbia fatto storcere e non poco il naso a un gran numero di giocatori, i quali sono “costretti” a vedere i giochi a un’immagine 1080p upscalata o 2160p downscalati.

Un'immagine di PS5.

Ora, nel corso di un’intervista con la redazione di AV Watch (via Push Square), Masayasu Ito di PlayStation ha spiegato che il problema potrebbe essere “corretto” in futuro, così come Hideaki Nishino – Platform Planning and Management di Sony – ha specificato che la priorità dell’azienda era supportare i TV compatibili.

Gran parte dei display attualmente in commercio a cui sarà collegata PS5 non sono infatti compatibili coi 1440p chiesti dai giocatori, tanto che la società applicherà una patch al supporto solo successivamente.

Insomma, se tutto andrà come deve andare, gli utenti dovranno solo riuscire ad aspettare pochi mesi (o magari solo una manciata di settimane), prima che Sony decida di rilasciare un aggiornamento per la risoluzione dei 1440p.

Se volete farvi un’idea chiara e specifica delle informazioni tecniche di PlayStation 5, date un’occhiata al nostro unboxing della console pubblicato solo pochi giorni fa sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno in due versioni ben distinte: la prima con lettore ottico in grado di leggere i giochi in formato fisico Blu-ray Disc (a 499,99 euro) e una seconda priva del lettore e quindi in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi scaricati in formato digitale (a 399,99 euro).