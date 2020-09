PS5, GameStop Italia a Spaziogames: possibili nuove scorte in arrivo “nelle prossime settimane”

La situazione dei pre-order di PS5 sta inquietando tanti appassionati intorno al mondo che, pur essendosi precipitati all’apertura delle prenotazioni, non hanno la certezza che riceveranno la loro agognata console in tempo per il day one.

Le notizie che arrivano dall’estero sono sempre più preoccupanti, specialmente dopo che Sony ha dato comunicazione delle allocazioni previste per il giorno del lancio a diversi negozi, come GameStop Irlanda e ShopTo, spesso spingendo le prestigiose catene a contattare i propri clienti dicendo loro che per avere PlayStation 5 se ne riparlerà addirittura nel 2021.

Contattata sull’argomento, GameStop Italia ha spiegato a Spaziogames che nuove scorte sono in arrivo e che la situazione si dovrebbe schiarire già nelle prossime settimane, dunque ampiamente in anticipo rispetto all’uscita della nuova console, programmata per l’Europa per il 19 novembre.

Su esplicita domanda se avessero ricevuto comunicazioni simili a quelle riservate a paesi come il Regno Unito, Christian Coletta, social media manager di GameStop Italia, ci ha rivelato che «al momento abbiamo delle comunicazioni interne riguardo a nuove scorte» e che dunque, per quanto di loro conoscenza sul lato italiano, la casa giapponese non ha emesso alcuna nota per informare i rivenditori nostrani.

Nelle prossime settimane, aggiungono dalla catena, e quindi in concomitanza dell’arrivo di nuovi approvvigionamenti di PlayStation 5, «vedremo prima di tutto di anticipare chi ha già prenotato e ha una data di consegna in ritardo».

I casi di consegna in ritardo sono molti, e del resto il sito di GameStop segnala che la consegna che non è garantita entro Natale per chiunque pre-ordinasse la console ora, «sempre per via [dell’esaurimento] delle scorte previste per il day one».

Precisando che sul versante italiano «siamo ancora in attesa di altre informazioni», GameStop Italia ritiene che nelle «prossime settimane si smuoverà qualcosa, tra nuove scorte disponibili e anticipi». Sulla possibilità che PlayStation 5 sia reperibile in negozio al day one o comunque a ridosso del Natale, ci viene spiegato che «la volontà sarebbe quella ma dipende da tanti fattori».

Per ora, per quanto riguarda il nostro territorio, viviamo dunque una situazione di «standby», complice quella che viene considerata una circostanza eccezionale dettata dal successo straripante di PS5 fin dall’apertura dei pre-order.