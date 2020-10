PS5: neanche è uscita la console, ma un gioco è già scontato (su PS Store)

PS5 arriverà nei negozi solo a novembre, nella sua doppia versione con e senza lettore ottico (per una differenza di 100 euro sul prezzo di listino).

Nonostante quindi la console non sia ancora approdata nelle nostre case – e con lei anche i titoli che andranno a comporre la lineup di lancio – sembra che su PlayStation Store americano un gioco PlayStation 5 sia già offerto a un costo decisamente ribassato rispetto a quello base.

Un'immagine di Hitman 3.

L’edizione deluxe di Hitman 3 è infatti proposta a prezzo scontato del 10% per quanto riguarda la versione PS4 del gioco, mentre l’edizione PS5 è proposta con un 20% di sconto.

Ciò sta a significare che il gioco, precedentemente offerto al costo di 79,99 dollari, è ora disponibile al prezzo di 63,99 dollari (l’offerta è in ogni caso valida solo per gli iscritti a PlayStation Plus).

Nonostante si tratti di un gioco sviluppato dalle terze parti, è sicuramente curioso vedere come un titolo (tra l’altro di qualità piuttosto alta) sia offerto a prezzo ribassato ancor prima che la piattaforma next-gen Sony faccia capolino sugli scaffali.

Ad ogni modo, per quanto ne sappiamo si tratta di un caso isolato (visto che gran parte dei titoli di lancio verrà proposta al prezzo di 80 euro per quanto riguarda il mercato nostrano).

Ricordiamo che Hitman 3 è stato annunciato ufficialmente lo scorso mese di giugno di quest’anno, presentandosi come la conclusione della “World of Assassination Trilogy” (qui trovate un dietro le quinte sul titolo in questione).

Nella nostra anteprima sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo spiegato che «la nuova giovinezza di IO potrebbe insomma tradursi, in realtà, nell’era della maturità: vedremo se sarà altrettanto anche per 47 e se questa uscita finale dell’esperienza sandbox che vive del non sono stato io, è stato un incidente riuscirà ad arricchire ulteriormente una formula che senz’altro funziona.»

Hitman 3 è previsto per il mese di gennaio 2021 su console PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, e PC.