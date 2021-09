PS5, ecco le nuove cuffie Pulse 3D proprio come le volevate

Tempo di grandi novità per quanto riguarda PS5, tra aggiornamenti e nuove periferiche come il nuovo modello di cuffie Pulse 3D.

Le cuffie Pulse 3D, uscite in concomitanza con PlayStation 5, che portano l’audio 3D anche nel mondo console presto arriveranno in un nuovo modello.

Con una caratteristiche che va in combinazione perfetta con alcuni dei nuovi Dualsense, che di recente Sony ha aggiornato nel catalogo.

Mentre qualcuno, di recente, si è divertito ad immaginare un Dualsense a dir poco unico, dedicato ad un grande eroe Marvel.

Sony ha annunciato, attraverso un comunicato dal blog ufficiale PlayStation, il nuovo modello di cuffie Pulse 3D Midnight Black.

Una colorazione molto richiesta anche per PS5, ma che almeno fa il paio con il Dualsense Midnight Black, tra le ultime colorazioni presentate per il controller.

Questo nuovo modello di cuffie Pulse 3D è ovviamente identico al precedente per quanto riguarda le funzionalità, ma presenta una colorazione nera che richiama quella del Dualsense.

Questa la descrizione ufficiale dal blog:

«Questo nuovo look per le cuffie con microfono Pulse 3D presenta lo stesso colore del controller wireless DualSense Midnight Black, con due tonalità leggermente diverse di nero e grigio chiaro, che riflettono il modo in cui percepiamo lo spazio attraverso il cielo notturno.»