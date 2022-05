PS5 e Xbox Series X, qual è il VRR migliore? Digital Foundry svela il vincitore

PS5 ha finalmente introdotto negli scorsi giorni il VRR, una delle feature promesse al lancio e tra le più richieste dai fan nelle ultime settimane e indispensabile per chiunque possieda un televisore di ultima generazione.

Il VRR, che era già stato reso disponibile anche su Xbox Series X e Series S (potete acquistare la console di Microsoft in offerta su Amazon), consente infatti di aggiornare in modo dinamico la frequenza del display con l’uscita video della console, riducendo così al minimo gli artefatti visivi sui giochi.

La funzionalità è stata resa disponibile a sorpresa su PS5 solo nella scorsa settimana, senza aver reso necessario scaricare alcun aggiornamento firmware: Sony ha semplicemente sbloccato l’opzione da remoto per tutti i possessori della console.

Gli esperti di Digital Foundry hanno dunque deciso di analizzarla approfonditamente e metterla a confronto con il VRR di Xbox Series X, per scoprire se l’implementazione di Sony si rivelasse o meno soddisfacente (via Pure Xbox).

L’analisi di John Linneman di Digital Foundry segnala come a uscirne vincente sia sicuramente la console di casa Microsoft: il VRR di PS5 è infatti soltanto «accettabile» a causa di una limitazione fondamentale, ovvero l’assenza di una compensazione per un basso frame rate.

La versione di Sony presenta infatti un cap di 48 FPS, il che significa che se un determinato titolo gira con un frame rate inferiore il Variable Refresh Rate smetterà di funzionare.

Digital Foundry ha quindi testato oltre 20 giochi, inclusi Ratchet & Clank Rift Apart e Elden Ring, per mettere alla prova la funzionalità: se il capitolo di Insomniac Games ha mantenuto sempre prestazioni accettabili, il capolavoro di FromSoftware ha mostrato non poche limitazioni a causa del frame rate.

La situazione non è agevolata nemmeno dalla compatibilità totalmente assente con i giochi PS4: per fare un confronto con la console rivale di casa Microsoft, il VRR a 120 HZ non presenta alcun cap per i frame, ma a 60 HZ presenta comunque un limite superiore alla controparte PlayStation, dato che è in grado di supportare fino a 40 FPS.

Insomma, sebbene si tratti di una feature sicuramente apprezzata e di cui gli utenti faranno largo uso, appare evidente che Microsoft è riuscita a implementare il VRR in maniera più ottimale, riducendo al minimo le limitazioni tecniche, facendo così risultare Xbox Series X il vincitore dello scontro.

PS5 non è comunque l’unica piattaforma ad essersi aggiornata in questi giorni: proprio nelle scorse ore, Microsoft ha infatti svelato ufficialmente l’aggiornamento di maggio per Series X|S con una feature importante per il Wi-Fi.

Entrambe le console next-gen hanno però riscontrato problemi di scorte a causa della crisi del mercato dei semiconduttori: chi sperava di poter acquistare una piattaforma in tempi brevi, potrebbe rimanere deluso dalle ultime notizie in arrivo.