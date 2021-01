Niente PS5? Nell’attesa Sony lancia (a sorpresa) il mechandise ufficiale

La questione legata alle poche disponibilità di PS5 in tutto il mondo è cosa nota, sebbene – grazie alle nuove scorte giunte sugli scaffali – la situazione in alcune zone del mondo pare risolversi seppure con una certa lentezza (come nel caso del Regno Unito).

Anche in Europa la situazione sembrerebbe andare nella giusta direzione, visto che una nuova informata di console PlayStation 5 arriverà presso i rivenditori nostrani (qui trovate tutti i dettagli del caso).

In vista di riuscire finalmente a mettere mano a una PS5, Sony ha trovato il modo di ingannare l’attesa dei giocatori: il “PlayStation 5 Launch Collection Merchandise Bundle” include infatti una borraccia, una custodia per smartphone e tanto altro ancora, il tutto a tema PS5 e PlayStation.

Su Amazon USA gli acquirenti possono infatti mettere mano al pacchetto completo (al prezzo di 49,99 dollari), il quale include:

Merchandising approvato da PlayStation per standard di alta qualità e sicurezza dei bambini

Cappello misto lana-poliestere con chiusura regolabile in rilievo

Borraccia in acciaio inossidabile con isolamento a doppia parete, mantiene le bevande calde / fredde per ore, a bocca larga e a prova di perdite (senza BPA)

Calzini in maglia – misto poliestere/spandex di alta qualità, taglia unica

Decalcomanie tecniche: materiale di alta qualità, resistente ai graffi e all’acqua, non lascia residui

Purtroppo, l’arrivo del merchandise non risolve il problema della carenza di PS5 (ma è pur sempre un regalo gradito da parte di Sony).

PlayStation 5, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero, è disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre. Se volete scoprire tutte le sue informazioni della console, incluse le caratteristiche hardware (e del DualSense), potete nell’articolo che trovate a questo link.

Restate sulle pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti sulla nuova console Sony.