PS5, i bagarini inglesi hanno svelato il loro ‘segreto’

Non è un segreto ormai che il fenomeno del bagarinaggio ai danni di PS5 sia stato tra le prime cause di danni economici non indifferenti (specie per Sony), considerando le già poche scorte nei negozi.

I bagarini, noto anche come scalper, sono quindi una piaga ben nota ai produttori (e ai rivenditori), tanto che spesso e volentieri decidono di esporsi al pubblico quasi a voler dimostrare di essere sempre e comunque sopra al sistema.

Questi simpatici personaggi hanno preso di mira anche il Regno Unito, in particolare il rivenditore Argos, a seguito del rifornimento di console avvenuto proprio in queste ore. Lo stesso sito dell’esercente è stato colpito da problemi tecnici (così come l’app), oltre al fatto che la fornitura è risultata inferiore rispetto al previsto.

Il perché, come svelato da IGN USA (via PSU) sembra essere ora di dominio pubblico: alcuni hanno infatti trovato una vera e propria scappatoia che gli ha permesso di ordinare le console un giorno prima. Lo scalper Express Notify ha parlato di un server Discord a pagamento che condivide veri e propri link top-secret, i quali consentono agli utenti di acquistare l’ultima console Sony prima ancora che il pubblico fosse informato dell’arrivo di nuovi stock.

Nonostante Argos sia riuscito a bloccare questi collegamenti non autorizzati in maniera piuttosto netta, un certo numero di console è stato in ogni caso venduto e ritirato dai punti vendita del rivenditore prima che l’hardware fosse di fatto offerto al pubblico. Non è chiaro al momento quante PS5 siano finite nelle mani degli scalper, tanto che persino la catena GAME ha segnalato problemi simili nel momento in cui ha deciso di rifornire il loro catalogo con nuove PS5, la scorsa settimana (in quell’occasione, gli scalper hanno messo mano a circa 2.000 unità).

Ricordiamo in ogni caso che le nuove scorte arrivate la scorsa settimana nei negozi del Regno Unito hanno permesso a titoli come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Demon’s Souls di vedere aumentate le vendite a dismisura, come non accadeva da tempo (per una crescita totale del 324%).

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre. Se volete scoprire tutto sulla nuova console Sony (in attesa delle nuova scorte anche Italia), potete fare il punto della situazione nell’articolo che trovate a questo link!