PS5 “è solo all’inizio”: PlayStation Studios lavora a tantissime esclusive

È ormai passato ufficialmente un anno da quando PS5 esordì nel territorio americano e quello giapponese, mentre i giocatori italiani ed europei dovettero attendere un’ulteriore settimana per poter mettere le mani sulla console next-gen.

Le software house al momento non hanno però voluto sviluppare troppi giochi per i possessori di DualSense a causa della difficile reperibilità delle console sul mercato: un problema che non sembra aver condizionato PlayStation Studios, che sta continuando a lavorare segretamente a tantissime esclusive.

Sony ha ammesso che le console next-gen continueranno ad essere difficili da acquistare durante il 2022: nonostante i problemi, il lancio di PS5 può comunque essere considerato un autentico successo.

Dopo aver però già svelato quali sono i 10 giochi più giocati su PS5 dal lancio, Sony ha anche deciso di svelare un’importante novità riguardante i prossimi giochi in uscita.

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog, il CEO Jim Ryan ha sottolineato che quello di PS5 è stato il più grande lancio nella storia delle console, ringraziando i fan per la fiducia ed il supporto dimostrato.

Si è trattato infatti di un anno molto impegnativo per Sony, ma il publisher ha annunciato che questo «è solo l’inizio» e che il futuro di PS5 sarà più ricco che mai.

Attualmente, sia gli sviluppatori interni di PlayStation che i partner di terze parti hanno pubblicato più di 360 giochi su PS5: considerata la già citata difficoltà che molti utenti ancora oggi hanno riscontrato nell’acquistare una console, si tratta comunque di un risultato da non sottovalutare.

PS5 turns one today A look back on the console’s first year, plus top-played PS5 games: https://t.co/kzuSSfKtqv pic.twitter.com/vGtkIbcC0A — PlayStation (@PlayStation) November 12, 2021

Ma uno dei maggiori motivi di attrattiva per le console sono certamente le esclusive, motivo per cui Sony ha annunciato che PlayStation Studios è attualmente al lavoro su 25 giochi PS5 per il prossimo futuro.

Jim Ryan ha anche garantito che l’azienda sta lavorando duramente per consegnare ai propri consumatori quante più PS5 possibili, così da rafforzare ulteriormente l’importanza della console next-gen sul mercato videoludico.

Insomma, il futuro di PS5 sembra dunque più roseo che mai: gli appassionati potranno aspettarsi sempre più giochi di qualità dai PlayStation Studios, che con molta probabilità saranno distribuiti equamente nel corso dei prossimi anni.

Del resto, il publisher ha già dimostrato di essere al lavoro per arrivare più facilmente ai propri utenti, offrendo la possibilità di vendere le console direttamente ai giocatori: la novità però attualmente non è ancora disponibile in Italia.