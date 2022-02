PS5 anticipa nuovi aggiornamenti importanti, ma i fan sono infuriati

Sony ha svelato che a breve saranno disponibili nuove feature su PS5 che gli utenti potranno provare in anticipo grazie agli aggiornamenti firmware in versione beta.

La casa di PlayStation vuole dunque premiare la lealtà dei possessori di console next-gen e DualSense permettendo loro di testare molte delle caratteristiche più attese sulla console next-gen: tuttavia, c’è un aspetto che non è passato inosservato agli utenti e che sta generando forti polemiche.

Sebbene Sony non abbia mai nascosto di avere «idee fantastiche» per il futuro della propria console, i fan si stanno domandando in queste ore come mai non si sia saputo più nulla del VRR, una caratteristica annunciata insieme a PS5 e pubblicizzata perfino sulla sua stessa scatola, ma ancora oggi assente.

Come riportato da Push Square, la community ha notato ben presto come il VRR non sia infatti stato nemmeno menzionato nell’ultimo post del PlayStation Blog, che annuncia le novità previste nel prossimo update beta.

Ricordiamo che il Variable Refresh Rate consente ai televisori compatibili di poter sistemare automaticamente la propria frequenza di aggiornamento in base alle attività del gioco, così da poter ridurre efficacemente la maggior parte dei stuttering presenti nei titoli.

Il prossimo update in versione beta permetterà agli utenti di poter sperimentare con miglioramenti della UI e dell’accessibilità, nuove opzioni per le chat di gruppo e, in esclusiva per i giocatori americani e del Regno Unito, anche alla possibilità di utilizzare comandi vocali su PS5.

Tuttavia, nonostante fosse stato annunciato più volte che il VRR sarebbe arrivato solo «in un futuro aggiornamento», la promessa non solo non è stata ancora mantenuta a distanza di più di un anno dal lancio della console, ma la stessa Sony pare aver smesso proprio di parlarne.

Un fattore che ha inevitabilmente infastidito molti utenti, che sottolineano come Xbox abbia incluso questa feature da ben 4 anni, senza escludere le console di nuova generazione.

What is going on with VRR???

It's been over a year and you still haven't managed to activate this on PS5. Meanwhile it's been a option on Xbox for ~4 years now…including SeriesX.

If there's issues then just say so. pic.twitter.com/hlJoVz1z6L

— LarZen ➐ (@_LarZen_) February 8, 2022