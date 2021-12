PS5 è introvabile, ma Sony pensa già a una nuova console più potente

Sembra proprio che anche questo Natale molti giocatori dovranno rinunciare a trovare PS5 sotto il proprio albero, ma l’attuale crisi del mercato non sembra aver fermato la voglia di Sony di innovare e migliorarsi.

A giudicare da un nuovo brevetto emerso in rete, sembra proprio che la casa di DualSense stia già pensando a un possibile nuovo modello più potente e con un set Dual GPU, che sembrerebbe essere studiata per supportare maggiormente retrocompatibilità e cloud gaming.

È probabile che si tratti di una soluzione alla quale Sony penserà quando la situazione relativa a PS5 diventerà più gestibile, dato che il publisher è stato costretto a intervenire personalmente contro i bagarini, che stanno rendendo sempre più difficile acquistare la console.

La situazione è diventata talmente ingestibile da aver spinto perfino il governo americano a intervenire per fermare il bagarinaggio, proponendo un nuovo decreto per rendere illegale l’acquisto tramite bot.

Come riportato da DualShockers, l’indiscrezione arriva direttamente dall’insider Zuby_Tech su Twitter, che ha segnalato un nuovo brevetto registrato da Sony negli ultimi giorni.

Un brevetto iniziale era infatti stato registrato già nel mese di ottobre direttamente da Mark Cerny, il papà di PS5: lo scopo era quello di permettere l’utilizzo di un profilo diverso per sfruttare adeguatamente la retrocompatibilità.

Questa applicazione è stata però improvvisamente aggiornata l’8 dicembre 2021, segnalando anche un nuovo dispositivo configurato appositamente per lo scopo, suggerendo dunque l’arrivo di una console più potente.

UPDATED Went Live 8th December 2021:

"A device may be run in a timing testing mode in which the device is configured to disrupt timing of processing that takes place on the one or more processors while running an application with the one or more processors. The application https://t.co/Yjp2KsK6DK

— @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) December 12, 2021