Trovare PS5 è ancora difficile, ma in compenso potete trovare una… Game Station 5?!

Da quando è stata lanciata, lo scorso novembre 2020, PlayStation 5 non ha vissuto un solo momento senza una carenza di scorte. La domanda supera di molto l’offerta, per ammissione della stessa Sony, e la crisi dei semiconduttori che rende difficile avere a disposizione la componentistica per assemblare le console ha complicato ulteriormente le cose.

Sommiamoci anche che siamo in mezzo a una pandemia mondiale da quasi due anni, che la normale vendita in negozio è un miraggio e che le vendite online sono spesso prese d’assalto dai bagarini che sperano di rivendere a prezzo maggiorato le console che riescono ad arraffare.

Non sappiamo se e come la cosa possa consolarvi, in caso foste tra coloro che non sono riusciti a mettere le mani su una PS5, ma sappiate che perlomeno si trovano le Game Station 5. Ammesso che ne vogliate una, certo.

A parte le dimensioni, ci siamo!

Sappiamo che c’è un mercato che guarda al design delle console “principali” per proporne delle imitazioni, sotto la cui scocca si nascondono macchine da retrogaming su cui girano molteplici videogiochi classici, di solito a 8-bit. Se, insomma, avete sentito anche voi parlare della PolyStation, qua ci troviamo di fronte a un nuovo discendente.

Arriva dal mercato cinese – e potete trovarne diversi modelli anche sul noto rivenditore AliExpress, che spedisce anche in Italia – ed è, come si diceva, una console che riprende in tutto e per tutto il look della vera PS5, al di là del fatto di essere sensibilmente più piccola, poco più grande dei due controller USB inclusi.

Se però la scocca, con tanto di ali ad avvolgere il corpo centrale, è fedele alla controparte di Sony di ultima generazione, notiamo come i controller sembrino richiamare gli originali di PlayStation, prima dell’avvento dell’originale DualShock.

Di seguito, potete vederla da vicino in un video unboxing.

I prezzi di questa console wannabe che richiama senza nemmeno nasconderlo troppo PS5 vanno dai 20 ai 30 euro circa, a quanto risulta.

Il mercato dei videogiochi ha vissuto parecchi cambiamenti negli ultimi due anni e il lancio delle nuove console è stato sicuramente uno dei più difficili a cui abbiamo assistito, proprio per motivi logistici. Ma c’è qualcosa che non cambia mai – e no, non è la guerra, caro Fallout: sono le console di imitazione che, di generazione in generazione, strappano sempre qualche sorriso. A meno che qualcuno non ve la regali scambiandola per una vera PS5, chiaramente.