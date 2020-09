Perché Sony ha scartato una PS5 meno potente come Xbox Series S

Sony aveva preso in considerazione l’idea di una PS5 meno potente e più economica da affiancare al modello base, come rivelato da Jim Ryan, CEO di SIE.

Le ricerche dell’azienda hanno però concluso che macchine «con prezzo basso e specifiche ridotte (…) non hanno avuto grandi risultati in passato».

«La prima cosa che vorrei dire è che rispetto le decisioni di ogni competitor e le loro filosofie», ha chiarito Ryan a proposito della mossa di Microsoft di lanciare Xbox Series S affianco alla sua sorella più potente.

«Chiaramente, il prezzo è un fattore molto importante. Rispettiamo le strategie competitive delle altre compagnie. Comunque, siamo pienamente impegnati e crediamo nella nostra attuale strategia e l’effetto che avrà», ha aggiunto.

A proposito di una variante meno potente di PlayStation 5, il CEO ha spiegato che «abbiamo considerato quell’opzione e visto altri dirigenti che ci hanno provato scoprire quanto sia problematica».

«Basandoci sulle nostre ricerche, è chiaro che la gente che compra una console da gioco vuole continuare ad usarla per quattro, cinque, sei o persino sette anni. Vogliono credere di aver comprato qualcosa che sia a prova di futuro e non sarà datata in due o tre anni».

Una console meno potente, è in sintesi il pensiero di Sony rivelato nell’intervista al portale giapponese AW Watch (tradotta da VGC), avrebbe avuto una vita meno breve a fronte di una spesa non eccessivamente inferiore.

Per questo motivo, la compagnia giapponese ha dirottato i propri sforzi su una Digital Edition, che non rinuncia alla potenza di calcolo del modello originale ma solo al lettore Blu-ray.

PS5 Digital Edition costerà €399 contro i €499 del modello con disco, i €299 di Xbox Series S e i €499 di Xbox Series X.