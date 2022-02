PS5 contro Wii U, scontro impari? C’è un dato scioccante

Il primo anno di vita di PS5 è stato molto interessante, e sebbene sia ancora vittima della scarsità di semiconduttori, le vendite stanno andando comunque bene.

L’ultima generazione videoludica di Sony porta con sé delle grandissime aspettative, perché il 2022 sarà un altro anno di grandi esclusive.

Anche se PS5, stando alle ultime informazioni della casa nipponica, sarà introvabile ancora per molto tempo, talmente tanto che sono state riviste al ribasso anche le prospettive di vendita.

Prospettive che, lo dicevamo, sono molto buone in ogni caso, ed ha fatto sì che nel 2021 venisse infranto un record, anche se c’è un confronto con PS4 che è stato perso.

Cosa c’entra il confronto con Wii U, la fallimentare console che però, inevitabilmente, ha ispirato anche l’esistenza di Nintendo Switch?

La console con il paddone è stato un vero rischio per Nintendo, un grande passo falso che portò l’azienda di Kyoto ad interrogarsi anche sul suo futuro.

Per capire bene l’entità di questo fallimento, così come il successo di PS5, c’è un dato interessante che è stato calcolato dai colleghi di IGN US.

Nonostante la scarsità, PS5 ha già superato le vendite di Wii U in poco più di un anno dall’uscita.

Parliamo precisamente di 17.3 milioni di unità vendute per la console Sony, contro le 13.56 milioni di unità di Wii U piazzate in tutto il suo ciclo vitale.

Una situazione ben diversa da quella attuale, dove PS5 ha interrotto solo in una occasione la serie di 33 mesi consecutivi di Nintendo Switch in cima alle vendite.

Nonostante ciò, secondo noi Wii U merita ancora i vostri pensieri, perché secondo noi è parte del merito del successo di Switch: ne abbiamo parlato tempo fa.

Alla fine dello scorso anno è arrivata addirittura una nuova esclusiva per la console Nintendo. Anche se sembra incredibile, è tutto vero.