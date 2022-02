PS5 continuerà a essere introvabile per molto tempo, secondo Sony

Dopo oltre un anno dal lancio di PS5, sono ancora tantissimi i fan che non sono ancora riusciti a mettere le mani sulla console next-gen di casa Sony a causa della crisi del mercato tecnologico.

La carenza di chip e semiconduttori sta infatti impedendo a Sony di soddisfare la crescente domanda delle console con il DualSense: PS5 è infatti un grande successo, ma che non sta riuscendo a totalizzare i numeri di vendita che vorrebbe.

Gli ultimi rapporti finanziari di Sony hanno infatti fatto emergere che, nonostante l’innegabile successo delle piattaforme next-gen, PlayStation 5 è stata battuta perfino dalla precedente PS4, che nel periodo di lancio aveva venduto più unità.

La domanda è notoriamente stata difficile da soddisfare fin dal lancio, al punto da spingere GameStop a proporre bundle obbligatori con PS5 e molteplici giochi e accessori: per questo la catena è stata recentemente punita con una maxi multa dall’AGCM.

Chi sperava che il 2022 avrebbe riservato notizie migliori sarà costretto a rimanere fortemente deluso: Sony ha infatti ammesso che la console continuerà a rimanere introvabile ancora per diverso tempo.

Secondo quanto riportato da GamesBeat, la casa di PlayStation ha infatti deciso di rivedere le stime di vendita di PS5 al ribasso del 6%: inizialmente erano previste 22.6 milioni di console consegnate in tutto il mondo entro il 31 marzo, mentre adesso Sony sostiene che probabilmente arriveranno solo a 19.3 milioni.

Quick note:

Sony originally expected to ship 22.6m PS5 units by March 31, 2022. It now expects to reach just 19.3m.

However, Sony says they expect to make up the difference over time. Expect non holiday quarters to see high sell in too. https://t.co/gWh6tYsn3p

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2022