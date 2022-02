PS5 ha segnato un 2021 da record, ma è stata “battuta” da PS4

Il 2021 è stato un anno da incorniciare per Sony, soprattutto grazie agli incredibili successi ottenuti da PS5 e da tutta la divisione legata al gaming PlayStation.

Dagli ultimi risultati finanziari è infatti emerso che il Sony Gaming & Network Services è stato il settore della compagnia con i maggiori profitti di tutto lo scorso anno: questo non solo per il successo ottenuto da servizi in abbonamento come PlayStation Plus, ma anche grazie a giochi e console sempre più richiesti.

Un successo che aiuta ad inquadrare meglio anche l’acquisizione di Bungie da parte di PlayStation, dato che Sony ha ammesso che la loro esperienza nel supporto di giochi a lungo termine sarà di grande beneficio.

Va comunque sottolineato che la compagnia non è ancora riuscita a risolvere il problema delle scorte di PS5: GameStop aveva approfittato della situazione per proporre ai propri utenti bundle obbligatori, ricevendo una multa molto salata dall’AGCM per questo.

Secondo quanto riportato da The Verge, Sony è infatti riuscita a consegnare in tutto il mondo 17.3 milioni di console PS5: per rendere maggiormente l’idea di quanto la situazione sia ancora difficile per la casa di PlayStation, basti ricordare che nello stesso periodo di tempo dal lancio PS4 era già arrivata a 20.2 milioni.

Insomma, al momento sono state vendute quasi 3 milioni di unità in meno rispetto al predecessore: la crisi sul mercato di chip e semiconduttori sta continuando a impedire a Sony di soddisfare la forte domanda del mercato a distanza di oltre un anno dal lancio.

Si è trattato comunque di un anno da record per PlayStation, che è diventato il settore più importante dell’azienda: oltre un quarto dei profitti di Sony è arrivato infatti dalla divisione dedicata al gaming.

Sorprendentemente, i ricavi maggiori sono arrivati dalle microtransazioni e i DLC, che hanno battuto nettamente vendite hardware e videoludiche, oltre che ad aver sconfitto i servizi come PlayStation Plus:

Here is a breakdown of Sony's Game & Network Services division by segment. Hardware = 24%

Digital games, add ons + Subscriptions = 66%

Other includes PC game revenue. The key takeaway is how big that MTX / DLC segment is. pic.twitter.com/ublWOFW8fh — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2022

Inutile dire che l’augurio di tutti i fan e addetti ai lavori è che la crisi del settore tecnologico possa rientrare il prima possibile, così da permettere a Sony di soddisfare la crescente domanda di console next-gen.

Nel frattempo, anche i fan che non sono in possesso di PS5 possono far crescere il loro catalogo di giochi next-gen grazie a PlayStation Plus: ricordiamo che sono già disponibili i nuovi titoli gratis di febbraio.