PS5, compagnia giapponese scherza sul design: uguale al nostro tritadocumenti, non confondeteli

Fin da quando è stata presentata, PlayStation 5 ha diviso le opinioni per via del suo design, che da alcuni è ritenuto un po’ troppo appariscente – viste anche le dimensioni generose che la console avrà, confermate dalle specifiche ufficiali. Come ricorderete, le battute e i meme si sono susseguiti nelle pagine della Rete, con paragoni di tutti i tipi che volevano PS5 somigliare a un ventilatore per alcuni, a un router per altri. Certo, tra le tante opzioni, nessuno aveva mai pensato a un tritadocumenti.

Ci ha pensato, in compenso, la compagnia giapponese Irisohyama, che si occupa della vendita di beni di diverso genere. Tra questi, figura anche un peculiare tritadocumenti da ufficio (peraltro battezzato PS5HMSD), in merito al quale quale twitta:

Sembrerebbe che il nostro tritadocumenti PS5HMSD sia simile a PlayStation 5…

E, da qui, la raccomandazione: «fate attenzione, taglierà i vostri giochi se provate a metterceli.»

Al di là delle battute, effettivamente il design del prodotto con la scocca bianca e la parte centrale nera ricorda proprio quello di PlayStation 5. Se avete intenzione di portarvi a casa un nuovo tritadocumenti giapponese per il lavoro di tutti i giorni, insomma, cercate di non scambiarlo con la console, se e quando doveste acquistarne una.

Vi ricordiamo che PS5 è in arrivo il 19 novembre in Europa. La versione standard avrà un costo di 499,99€, quella priva di lettore Blu-Ray sarà venduta a 399,99€. Se preferite la proposta di Microsoft, Xbox Series X arriverà a 499,99€ il 10 novembre, stessa data della meno potente e solo digitale Xbox Series S, che sarà in vendita a 299,99€.