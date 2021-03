PS5 come un router? La folle idea di un gamer per nasconderla in casa

Vi ricordate i meme inizialmente diffusi durante la presentazione di PS5, quando molti utenti compararono l’aspetto a quello di diversi router per connettersi ad internet?

Sembra proprio che un giocatore in Vietnam abbia deciso di sfruttare a suo vantaggio la cosa, per introdurre a casa sua di nascosto la console di Sony senza ricevere proteste dalla propria moglie.

Su 9GAG non poteva certamente passare inosservato il bizzarro avvenimento, dato che il giocatore ha inscenato una vera e propria installazione del «PlayStation Router».

L’uomo ha infatti pagato l’assistente di un negozio per fingersi un tecnico specializzato e far credere che si stesse utilizzando la PS5 per installare la connessione.

L'installazione del PlayStation Router.

Il tutto realizzato con una grande cura per i dettagli: il «tecnico» ha perfino applicato un adesivo sulla console, riportante il numero da chiamare in caso di eventuali assistenze tecniche e valido per la garanzia.

Questa scena incredibile ricorda tantissimo un popolare video su YouTube, PlashSpeed, nella cui occasione si inscenava l’installazione di una PS4 Pro come un router internet.

Il giocatore avrà evidentemente voluto trarre spunto da questa parodia — e dai meme generati in occasione del reveal della console — per introdurre la console nel proprio appartamento.

In effetti, pare proprio che il gamer abbia realizzato una versione nella vita reale dello sketch con milioni di visualizzazioni.

Il giocatore vietnamita poi commentato scherzosamente l’accaduto sul suo profilo Facebook, commentando con gioia che «dopo aver sostituito il vecchio dispositivo, la connessione internet è migliorata oltre le aspettative».

Certo, si tratta di un router considerevolmente più grande del solito, ma per l’uomo la cosa non rappresenta minimamente un problema.

D’altronde, chi rinuncerebbe mai ad un dispositivo in grado non solo di farvi connettere ad internet, ma di far girare contemporaneamente i giochi della next-gen?

Il design di PS5 è talmente particolare da poter essere scambiata per diversi oggetti di uso comune: non dimentichiamo come in passato sia stata perfino paragonata ad un tritacarte.

Se al contrario di questo giocatore avete intenzione di utilizzare la console solo per giocarci, non dimenticatevi di scaricare il primo titolo gratuito dell’iniziativa Play at Home!