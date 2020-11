PS5, c’è un altro bug (per la versione con lettore ottico)

PS5 è disponibile in Europa (e in Italia) solo da pochi giorni, più precisamente dal 19 novembre scorso. Un lancio, quello della nuova piattaforma da gioco Sony, di assoluto successo, visto il gran numero di console vendute (nonostante le scarse scorte nei negozi).

In queste ore, però, sul web sono apparsi alcuni problemi segnalati dai neo possessori di PlayStation 5, dei “bug” o presunti tali che hanno messo seriamente in allarme la community.

Il primo è sicuramente il cosiddetto “bug della coda“, segnalato pochi giorni fa anche dalla redazione di SpazioGames. L’errore è relativo a un gioco perpetuamente “in coda per il download”, costringendo l’utente a un hard reset pur di risolvere il problema.

Non da meno anche la misteriosa macchia che sembra apparire sul fianco della console, dovuta – pare – a un surriscaldamento delle componentistiche interne.

Ora, un nuovo bug segnalato su Reddit e ResetEra (via VG247) sembra preoccupare i possessori di PS5 con lettore ottico: sembra infatti che, se inserito un disco all’interno della console, questo inizi girare senza motivo apparente.

Un problema che in molti hanno notato per quanto riguarda per l’edizione standard di PS5, visto che la versione Digital non ha la possibilità di leggere Blu-ray e simili.

Sembra che il disco inizi a girare vorticosamente senza un perché ogni 45-60 minuti. Ad ogni modo, il bug non sembra portare a problematiche aggiuntive, come ad esempio crash di sistema o riavvii improvvisi.

Al momento in cui scriviamo, Sony non sembra ancora essersi espressa ufficialmente al riguardo (vi terremo aggiornati al riguardo).

Vi suggeriamo di recuperare il nostro unboxing della console pubblicato solo pochi giorni fa pagine di SpazioGames!

PlayStation 5 è disponibile in Europa e in Italia a partire dal 19 novembre di quest’anno in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).