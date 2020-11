PS5 ha una strana macchia che sta facendo impazzire i giocatori

Sulle scocche bianche di PS5 è comparsa una strana macchia che sta facendo impazzire i giocatori in rete, e che anche noi di SpazioGames abbiamo riscontrato sulle nostre console.

Nei casi peggiori, questa macchia è costituita da un alone nero che, curiosamente, può essere visto soltanto in controluce.

Questo è il caso di un utente che ha condiviso un video piuttosto esplicativo del problema su Reddit:

Se messi di fronte alla console disposta in verticale, la macchia non si nota affatto, mentre allineandosi al profilo di PlayStation 5 si può vedere una vera e propria macchia scura sul suo volto bianco.

Il fatto che la macchia compaia e scompaia ha letteralmente mandato al tappeto molti utenti, che si sono affollati sui social per chiedere se fossero gli unici a vederla.

Abbiamo due notizie, una buona e una cattiva: la buona è che non siete impazziti, la seconda è che quella macchia c’è davvero.

Abbiamo verificato con diversi membri della redazione di SpazioGames che anche nei nostri casi è presente ma si tratta più di un alone bianco leggermente più chiaro della scocca di PS5, che si nota pure qui soltanto in controluce.

Non è chiaro a cosa sia dovuto questo difetto, molto simile all’ombra proiettata da un dito sotto una maglietta bianca, ma è possibile che c’entri il processo di raffreddamento di PlayStation 5.

Qualora Sony dovesse farsi viva sull’argomento e svelare l’arcano, o altri utenti avessero spiegazioni convincenti, vi aggiorneremo al riguardo; intanto, sentitevi liberi di condividere le vostre esperienze nei commenti.

Non si tratta del solo problema che ha accompagnato PS5 al lancio, con anche diversi giocatori che segnalano stampe non centrate del logo Sony sul retro del DualSense.

