PS5 avrebbe superato le vendite di Xbox Series X|S (i numeri stupiscono)

PS5 sta per festeggiare il suo primo compleanno, un anno legato non solo alle prime uscite di un certo peso ma anche e soprattutto al problema della carenza di scorte legata all’emergenza sanitaria che ci ha investiti in questi mesi.

I possessori di DualSense hanno in ogni caso avuto modo di godere di titoli come Returnal a Ratchet & Clank Rift Apart, tanto per citarne un paio.

In vista del Natale, Sony starebbe schierando nientemeno delle forze aeree per venire incontro all’alta richiesta prevista sotto le feste.

Senza contare che anche l’apertura di nuovi store in Europa potrebbe pian piano risolvere il problema delle scorte, sebbene la situazione dovrebbe in ogni caso rimanere piuttosto tesa anche nel 2022.

Ora, la compagnia Ampere Analysis ha rivelato che a settembre le vendite complessive di PS5 avrebbero di fatto quasi doppiato quelle della “rivale” Xbox Series X|S.

Dati alla mano, sarebbero infatti ben 12,8 milioni le console di Sony piazzate contro le 6,7 milioni di unità relativamente alle piattaforme Microsoft.

Numeri che impallidiscono di fronte al risultato ottenuto da Nintendo Switch, la quale avrebbe venduto 89,7 milioni di unità.

A conti fatti, quindi, la console current-gen di Sony avrebbe venduto il doppio di quella della Casa di Redmond (si parla in ogni caso di vendite al dettaglio e non di unità distribuite nei negozi).

Latest data from @PiersHR at Ampere estimates that, as of September 30 2021, Switch sales were at 89.7m, PS5 12.8m and Xbox Series S/X at 6.7m. They also comment how the S, in some markets, has out-sold the X. Indeed, I've seen numbers where S and X are basically 50/50

— Christopher Dring (@Chris_Dring) November 17, 2021