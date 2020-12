PS5 avrà giochi del livello di The Last of Us Part II prima di PS4

Sony ha battuto molto sulla lineup di lancio di PS5, portando avanti la posizione che sarebbe stata la migliore di sempre.

Tuttavia, questa sarebbe presto destinata ad essere surclassata, in particolare da quella del 2021, in cui la casa giapponese ha una grande fiducia.

«Direi che la lineup del 2021 è allo stesso modo di un livello differente rispetto a quello che abbiamo visto prima», ha spiegato il boss di PlayStation Jim Ryan in un’intervista concessa ad EDGE.

Nel dettaglio, però, Ryan ritiene che le grandi esclusive PS5 impiegheranno meno tempo ad arrivare rispetto a quelle per PlayStation 4, come The Last of Us Part II, God of War, e tutte le altre.

«La gente giustamente punta i nostri first-party dei Worldwide Studios una delle cose che hanno definito la generazione di PS4. Ma spesso non viene sottolineato che i giochi first-party davvero grandiosi sono arrivati nella seconda parte del ciclo. E avremo giochi di quella qualità, ma li avremo più presto nel ciclo stavolta».

Per il momento, il 2021 di PS5 può già contare su alcuni titoli di grosso spessore come Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, e questo già di per sé dovrebbe bastare a confermare le parole del presidente di SIE.

Ciò non toglie che PS4 continuerà ad essere supportata a lungo, complici i record di vendita registrati sulla console della passata generazione.