PlayStation VR 2, guai in vista? Il visore per PS5 potrebbe essere rinviato

L’ultimo annuncio di Sony riguardante il PlayStation VR 2 aveva lasciato trasparire molto ottimismo nella produzione degli headset next-gen per la realtà virtuale, ma la situazione potrebbe non essere così rosea come inizialmente si pensava.

Nonostante non sia ancora stato rivelato il design ufficiale del successore di PlayStation VR, Sony aveva già avuto modo di svelare tutte le caratteristiche principali, anticipando anche che il lancio era più vicino del previsto.

Basti pensare che proprio pochi giorni fa la compagnia ha anche annunciato orgogliosamente novità riguardanti i pre-order, assicurandosi che tutti gli utenti in possesso di un account PSN possano essere notificati tempestivamente sulla loro apertura.

La casa di PlayStation è infatti convinta che il nuovo visore porterà la realtà virtuale a «un nuovo livello», grazie all’utilizzo di nuove tecnologie come l’eye tracking.

Eppure, pare che sia proprio questa ultima feature che potrebbe causare problemi di non poco conto: secondo quanto riportato da PlayStation LifeStyle, sta infatti generando non pochi interrogativi la comunicazione di Tobii, l’azienda con la quale Sony sta collaborando per la produzione del nuovo visore.

Nonostante la casa di PlayStation abbia infatti già annunciato tutte le specifiche del visore, Tobii ha appena annunciato di essere ancora «in trattativa» con Sony proprio per essere l’azienda che fornirà la tecnologia dell’eye tracking nel successore di PlayStation VR.

Nello specifico, l’accordo riguarderebbe con molta probabilità gli algoritmi software e dei codec necessari per l’utilizzo dell’hardware per la realtà virtuale di PS5.

Tobii is heavily software algorithm/codecs based I am slightly confused about the timing of this announcement as well. Maybe an NDA ran out and was a good opportunity came to push their stock up a bit without giving away the details — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) February 7, 2022

Il tempismo sta alimentando più di un sospetto, dato che l’annuncio di Sony aveva lasciato intendere come fosse in realtà già tutto pronto, mentre quanto annunciato da Tobii sottolineerebbe una realtà diversa: al momento non sarebbe nemmeno stata finalizzata interamente tutta la tecnologia.

Insomma, forse lo sviluppo del visore per la realtà virtuale non sarebbe in fase così avanzata come si pensava inizialmente e potrebbe perfino subire un rinvio, ricordando che per il momento sarebbe previsto per la sessione invernale del 2022.

Naturalmente vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali novità o risposte ufficiali da parte di Sony: nel frattempo, vi ricordiamo che è già stata annunciata la prima grande esclusiva per PlayStation VR 2.