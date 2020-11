Uscita PS5, ecco dove acquistarla al day one

Articolo in aggiornamento: continua a tenere d’occhio questa pagina per non perdere la tua occasione di acquistare PS5!

Dopo una lunga attesa, PlayStation 5 è finalmente disponibile anche in Italia, ad una settimana esatta dal suo debutto altre parti del mondo. Come purtroppo già saprete, i videogiocatori sono davvero impazienti di mettere le mani sulla nuova ammiraglia di casa Sony, tanto che i pre-order sono durati davvero pochi minuti presso tutti i maggiori rivenditori presenti sul mercato.

Sicuramente il periodo non è uno dei più fortunati a causa della pandemia che ha causato un’emergenza sanitaria e, di conseguenza, diversi problemi a livello produttivo, sia per Sony che per altri grandi aziende. Proprio per questo motivo, le scarse scorte disponibili in preorder non sono riuscite a soddisfare le elevatissime richieste della nuova console. Per vostra fortuna alcuni rivenditori avevano già annunciato che, in concomitanza del lancio della console, quest’ultima sarebbe stata disponibile di nuovo, in diverse tornate, entro il Natale 2020, con una seconda tornata di console disponibili proprio in concomitanza del day one, ovvero oggi!

Come di consueto saremo in prima linea per tenervi costantemente aggiornati sull’andamento delle disponibilità del mercato, e nel farlo ci rivolgeremo a quelli che sono i principali store della rete ovvero Amazon, eBay, Mediaworld, Euronics e Unieuro, pur chiaro che non mancheremo di segnalarvi eventuali disponibilità della console anche presso ulteriori store meno famosi, ma non per questo meno affidabili.

Ovviamente, non potendo prevedere disponibilità e tempi di pubblicazione dei vari store, vi suggeriamo caldamente di tenere costantemente d’occhio questo articolo in quanto, come immaginerete, ci prodigheremo di aggiornarlo costantemente, così da facilitarvi, fintanto che ci è possibile, l’acquisto della console!

PlayStation 5: ecco dove acquistarla al day one!

eBay | disponibile (con sovrapprezzo di privati)

| Mediaworld | terminata

Unieuro | terminata

Euronics | terminata

