PS5, Amazon sta mandando mail agli acquirenti: la console arriverà in ritardo

Durante la giornata di ieri, 17 settembre, hanno preso il via i preordini di PS5, l’attesa console di nuova generazione prevista nei negozi di tutto il mondo a partire dal mese di novembre di quest’anno.

Dopo aver rivelato al pubblico la data e il prezzo della piattaforma nella sua doppia versione con e senza lettore digitale Blu-ray, i giocatori non aspettavano altro: assicurarsi una console in tempo per il Day One.

Le due versioni di PS5 in arrivo.

Con gran sorpresa (o forse no) PS5 è però andata esaurita pochi minuti dopo essere apparsa disponibile su Amazon, più precisamente alle ore 13:00 in Italia.

Ora, però, sembra che oltreoceano stiano arrivando alcune segnalazioni piuttosto preoccupanti: vari acquirenti starebbero infatti ricevendo mail ufficiali da Amazon, in cui si avvisa che la console non verrà consegnata nei tempi previsti a causa dell’alta richiesta.

Amazon has sent an email saying PS5 orders may not arrive on launch date due to high demand pic.twitter.com/xip55XEwYD — Wario64 (@Wario64) September 18, 2020

Amazon ha inviato una email scrivendo che gli ordini PS5 potrebbero non arrivare entro la data di lancio a causa dell’elevata domanda da parte degli acquirenti.

Persino il giornalista e presentatore canadese Geoff Keighley ha condiviso sul suo profilo Twitter ufficiale la cosa, apparendo visibilmente irritato.

Amazon has just informed me I may not receive my PlayStation 5 pre-order on release day due to “high demand.” pic.twitter.com/3S1ZqmhWKa — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 18, 2020

Amazon mi ha appena informato che potrei non ricevere il preordine di PlayStation 5 il giorno del rilascio a causa della “forte richiesta”.

Al momento in cui scriviamo, non risulta che nessun acquirente che abbia prenotato la console su Amazon Italia abbia ricevuto una mail del genere. Per chiunque abbia effettuato il preordine alle 13 in punto, la data di consegna resta fissata per il 23 novembre (ossia 4 giorni dopo il Day One effettivo per l’Europa).

Vi terremo ovviamente aggiornati nel caso in cui vi fossero novità di alcun genere (e speriamo vivamente che non ve ne siano).

PS5 arriverà in Italia il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la versione con lettore ottico e 399€ per l’edizione solo digitale. Ecco, ingine, dove prenotare la console al miglior prezzo sul mercato non appena tornerà disponibile: